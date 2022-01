Kukiz przypomniał, że jego formacja od 2015 r. postuluje, aby przedsiębiorcy sami decydowali, czy chcą płacić składki na ZUS, czy nie. Mówię tutaj o samozatrudnionych, bo oczywistą rzeczą jest, że przedsiębiorca zatrudniający, w myśl tego naszego projektu owszem może za swój ZUS nie płacić, natomiast pracowników opłacić musi. Tutaj chodzi o ten model wzorowany na modelu niemieckim. Tam taka możliwość istnieje - mówił.

Reklama

"To nie są jakieś potężne pieniądze"

Dodał, że o dobrowolności ZUS-u dla przedsiębiorców rozmawiał wstępnie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. To nie są jakieś potężne pieniądze. Argumentowałem to również tym, że taki przedsiębiorca, mówię tutaj przede wszystkim o samozatrudnionych, dla których jeszcze w przypadku, tak jak dziś, podniesienia tej składki zdrowotnej i oprócz tego jeszcze konieczność, obowiązek opłaty 1,6 zł, no to są dla mikroprzedsiębiorcy duże pieniądze - powiedział.

Kukiz podkreślił, że zależy mu na jak najszybszym uchwaleniu ustawy, która regulowałaby kwestie dobrowolnej składki ZUS dla przedsiębiorców. Przygotowywany jest projekt tej ustawy. Przygotowywana jest analiza. My już takie ogólne założenia mamy, natomiast są oddane prawnikom, by taki projekt w szczegółach przygotowali, również pokazując tutaj ten kazus Niemiec - powiedział.