Borys Budka domagał się uchylenia "skandalicznego rozporządzenia" - powiedział bowiem, że wprowadzono podwyżki Polakom, a jednocześnie zniesiono limit podwyżek dodatków w KPRM. Panu nie wystarczyło sprzedać te działki, pan chce swoim kolesiom podnosić wynagrodzenia - mówił. Domagał się też reakcji prezesa Kaczyńskiego.

Na to odpowiedział szef KPRM. Że pan kłamie, przyzwyczailiśmy się. Niech pan zachowa odrobinę wiarygodności- mówił Michał Dworczyk W swoim cynizmie, panie Budka, niech pan swoją wiarygodność zachowuje - dodał. Stwierdził też, że rozporządzenie da podwyżki osobom zarabiającym ok. 3 tys. PLN.

Potem Lewica próbowała odroczyć posiedzenie Sejmu do czasu głosowania ustawy o obowiązkowych szczepieniach, tłumacząc to tym, że codziennie umierają setki osób. Inni posłowie Lewicy rozwiesili w tym czasie transparent przy mównicy.

Harmonogram posiedzenia

Według harmonogramu obrad Sejmu, posłowie zaczną prace od debaty nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. To jeden z projektów tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0, którą we wtorek przyjął rząd. Zakłada ona obniżkę VAT-u na paliwo do 8 proc. Według wyliczeń Kancelarii Premiera, będzie to oznaczać obniżkę jego ceny na stacjach paliw o ok. 60-70 groszy na litrze, a gazu LPG o ok. 40 groszy na litrze. Ponadto, tarcza zakłada obniżkę VAT-u na żywność do 0 proc., co - zdaniem Kancelarii Premiera - doprowadzi do oszczędności gospodarstwa średnio 45 zł miesięcznie. Drugie czytanie projektu ustawy ws. tarczy antyinflacyjnej zaplanowano na czwartek.

Posłowie zajmą się też rządowym projektem zmian Prawa oświatowego. Według projektu jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.