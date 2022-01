Według różnych hipotez "perturbacje gospodarcze spowodowane przez Omikron mogą jeszcze bardziej obniżyć w tym roku globalny wzrost gospodarczy" do 3,9, a nawet 3,4 proc. - oznajmił Bank w komunikacie. W najgorszym scenariuszu "znaczna część szoku ekonomicznego byłaby odczuwalna w pierwszym kwartale 2022 roku, a po niej nastąpiłoby znaczące ożywienie w drugim kwartale" - precyzuje Bank Światowy.

- Rozwój gospodarczy pozostaje bardzo niepewny; wariant Omikron pokazał nam, że pandemia nadal się rozprzestrzenia i musimy nauczyć się z tym żyć - powiedział w wywiadzie dla AFP Ayhan Kose, wiceprezes Banku odpowiedzialny za prognozy gospodarcze. - Jeżeli wariant ten zostanie z nami na długo, a liczba infekcji będzie nadal wysoka, wywierając presję na systemy opieki zdrowotnej, to wzrost gospodarczy będzie słabszy - dodał Kose.

W negatywnym scenariuszu, w którym uwzględniono dalsze rozprzestrzenianie się pandemii, gospodarki odczują jeszcze bardziej brak rąk do pracy, co z kolei pogorszy problemy związane z zakłóceniami łańcucha dostaw - przewiduje Bank Światowy. Jeżeli nasili się też znacznie inflacja, amerykański bank centralny, czyli Fed, może podnieść stopy procentowe, co uderzy w gospodarki zadłużonych państw rozwijających się, ponieważ podroży to koszty obsługi długu.

Bank podkreśla, że niepokojące jest to, iż "perspektywy dalszego postępu szczepień przeciw Covid-19 pozostają niejasne w pewnej grupie państw". Kose dodał w rozmowie z AFP, że tak długo, jak długo znaczna część światowej populacji nie zostanie zaszczepiona, nie można będzie wyeliminować groźby pojawiania się nowych i bardziej zakaźnych wariantów koronawirusa.

Korekty prognoz

Wzrost PKB Stanów Zjednoczonych w 2022 roku ma wynieść 3,7 proc. Bank Światowy skorygował w dół o 0,5 pkt proc. prognozę dla USA ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się Omikrona.

W Chinach wzrost w 2022 roku wyniesie, według Banku Światowego, około 5,1 proc., co oznacza, że będzie wolniejszy niż w 2021 roku, kiedy był on na poziomie 8 proc.

W strefie euro wzrost gospodarczy powinien wynieść 4,2 proc., a w krajach rozwijających się - 4,6 proc.

Pandemia znacznie zwiększyła ryzyko związane z zadłużeniem krajów rozwijających się; słaby wzrost gospodarczy w tych państwach grozi ewentualną utratą zdolności do obsługi istniejących długów.

W styczniu 2021 roku Bank prognozował, że w roku 2022 światowy PKB powinien wzrosnąć o 3,8 proc., ponieważ pandemia "wyrządziła trwałe szkody", mające wpływy na rozwój gospodarczy, takie jak ograniczenie inwestycji i zbyt niski poziom zatrudnienia.

W 2020 r. globalna gospodarka skurczyła się z powodu pandemii o około 4,3 proc. i była to najgłębsza recesja od II wojny światowej.