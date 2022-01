Powinniśmy wszyscy pamiętać o ofiarach i rodzinach. Ja wiem, co znaczy ten lęk - mieliśmy w rodzinie powody do lęku. Powinniśmy pokazać solidarność z rodzinami ofiar i chorych. Dziś o 18, razem z parlamentarzystami PO zapalimy znicze, by upamiętnić te ofiary. Zapraszam wszystkich - bez polityki - mówił przewodniczący PO, Donald Tusk.

Reklama

Zwróciłem się z dramatycznym apelem do premiera Morawieckiego, by uchronić mieszkańców. Złożyliśmy projekt ustawy, by chronić lokatorów - to się spotkało z brakiem reakcji - mówił. Na tym posiedzeniu Sejmu składamy projekt ustawy, która będzie chroniła przed radykalnym wzrostem cen szpitale, DPS-y, biblioteki i inne instytucje - mówił.

Tusk: Tegoroczna waloryzacja to okradanie emerytur

Polski Ład, czyli polski bałagan, jaki wprowadza rząd Morawieckiego - ocenił też Donald Tusk. Mamy kłopot by to skomentować, jeśli urzędnicy skarbowi i księgowi czy doradcy podatkowi, składają ręce i mówią, że nie wiadomo jak obecny rok będzie wyglądał - stwierdził. Wezwał też władze, by wstrzymano część "dewastujących i dezorientujących" przepisów Polskiego Ładu.

Waloryzacja to okradanie emerytów - powiedział też Tusk. Zauważył bowiem, że waloryzacja o 6 proc., plus składka zdrowotna i nowy podatek, przy tak wysokiej inflacji, nie wyrówna strat, poniesionych przez emerytów przez Polski Ład.

Tusk o obowiązkowych szczepieniach:

Jeśli ktoś ma władzę, to podejmuje decyzje - powiedział Donald Tusk, pytany o obowiązkowe szczepienia. Nawiązując do słów ministra zdrowia, że prezes PiS jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień, stwierdził, że jeśli tak jest, to rządzący powinni taką decyzję podjąć, a opozycja nie będzie w tym przeszkadzać. Zauważył, że jeśli władza się boi i nie podejmuje decyzji, to powinna odejść. Tusk stwierdził też, że ustawa o sprawdzaniu szczepień przez pracodawców jest bardzo "nieśmiała". I nie szans na wejście w życie, bo nie zostanie przyjęta przez Sejm.

Reklama

Tusk: Ci, którzy mają większość muszą podejmować decyzje.

Tusk został zapytany o rolę Ziobry w blokowaniu projektów rządowych i o ewentualne konstruktywne wotum zaufania. Odpowiedział, że jeśli nie potrafią sobie poradzić z przełamaniem impasu, to powinni odejść.

Tusk o Pegasusie

Szef PO uważa, że rządzący korzystają z Pegasusa w taki sposób, który wykreślił Polskę z listy państw cywilizowanych. Dodał, że sytuacja pokazuje też desperację PiS, bo partia chwyta się metod coraz bardziej represyjnych. Stwierdził też, że w ramach postępującej inflacji, to PiS, który nie wie, jak poradzić sobie z problemami gospodarczymi, będzie prześladował tych, którzy z nim walczą.