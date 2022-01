Nowa zwrotka "Pierwszej Brygady" dedykowana Brukseli: Nie chcemy już waszej mamony, Ni waszych zdrad ni waszych kłamstw, Skończyły się do was ukłony, Do waszych głów, do waszych kies - napisał polityk.

Reklama

To jakaś zapowiedź złożenia przez Pana mandatu? - zapytał dziennikarz Radomir Wit.

Strasznie przykro jest obserwować, kiedy utalentowany człowiek upada przez swoje wybujałe ego, małostkowość i ambicje. Kiedy traci wszystko, na co pracował, w tym przede wszystkim szacunek - nieco ostrzej zareagował adwokat Jakub Wende.

Rozbawiony i błyskotliwy jak zawsze Saryusz-Wolski proponuje parafrazę znanej pieśni. A już zapomniałeś, Jacku, jak jako wierny członek PZPR śpiewałeś Międzynarodówkę? Weź ją jakoś sparafrazuj - skomentował tę propozycję prof. Wojciech Sadurski

Najostrzej uderzył Waldemar Kuczyński. - JSW to niezaspokojony w ambicjach, źle starzejący się narcyz i megaloman. Widziałem te jego cechy już 20 lat temu,gdy byliśmy prawie przyjaciółmi, jako doradcy Buzka, ale nie przypuszczałem, że objawią się w tak paskudny sposób - napisał polityk.