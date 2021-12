Jak podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia, badania potwierdziły 14 325 nowych zakażeń koronawirusem; zmarło 709 osób z COVID-19. Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 4 094 608 zakażeń. Zmarło 96 415 osób z COVID-19.

V fala COVID-19

Podczas konferencji prasowej w Sejmie szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zarzucił rządowi, że "nie są wdrażane żadne nowe instrukcje, które zapadają na posiedzeniach Rady Medycznej przy premierze". "Nie działamy i w pomocy w opiece zdrowotnej, w przeciwdziałaniu i w aktywnościach dotyczących szczepień, a także tam, gdzie powinna być większa aktywność gospodarcza" - mówił polityk.

Lewica na konferencji apelowała także o otwieranie siatki szpitali covidowych, a także o informację ile i jakie szpitale tymczasowe powstaną. To nie może dalej tak wyglądać, że szpitale są zajęte przez łóżka osób, które najczęściej są niezaszczepione - mówiła wiceprzewodnicząca klubu Beata Maciejewska.

Inny z wiceszefów klubu Krzysztof Śmiszek zapowiedział, że Lewica na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które ma się odbyć w dniach 12-13 stycznia, złoży wniosek o informację rządu na temat przygotowań służby zdrowia i systemu ochrony zdrowia do kolejnej fali koronawirusa.

Śmiszek powołał się na opinię ekspertów, którzy mówią, że nie będzie chwili przerwy między kolejną falą koronawirusa. Ta kolejna fala, omikronowa właściwie już wchodzi w życie i tak naprawdę zastępuje czwartą falę, więc nie będzie chwili na dywagację, nie będzie chwili na jakieś planowanie - zauważył poseł. Trzeba już dziś pokazać Polkom i Polakom, jaki rząd ma plan na zwalczenie piątej fali- dodał.

Magdalena Biejat, również wiceprzewodnicząca klubu, oceniła, że już w obecnej sytuacji mamy do czynienia z kryzysem. Jeśli chcemy, żeby gorzej nie było, działać musimy dziś - oświadczyła. Wymieniła propozycje Lewicy m.in. dotyczące obowiązku szczepień przeciw COVID-19, która została jako projekt ustawy złożona na początku grudnia.

Od 15 grudnia obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne: ograniczenie m.in. limitu osób - z 50 do 30 proc. (w limitach nie uwzględnia się zaszczepionych) - w restauracjach, barach, hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych. Zakaz działania dyskotek, klubów nocnych, spożywania posiłków w kinach. Obowiązek poddania się testowi dla zaszczepionych przeciw COVID-19 osób mieszkających z chorym, który ma pozytywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 oraz dla osób przylatujących do Polski spoza strefy Schengen nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Do 9 stycznia nauka w szkołach odbywa się zdalnie.

16 grudnia potwierdzono pierwszy przypadek wariantu Omikron koronawirusa w Polsce. We wtorek potwierdzono już 25 przypadków wariantu omikron w Polsce.