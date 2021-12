[...] Średnioroczna inflacja CPI (consumer price index - wskaźnik cen konsumpcyjnych - red.) w 2022 r. wyniesie 7,6%, czyli więcej niż przewidywane 5,1% w 2021 r. Maksymalny poziom inflacji CPI będzie miał miejsce w czerwcu 2022 r. (8,3%), a następnie będzie ona się stopniowo obniżać - do 6,2% w grudniu 2022 r. - napisał Glapiński w odpowiedzi na pytania Business Insider.

Przewidywania zostały sporządzone 20 grudnia 2021 r. i - jak zastrzegł szef NBP - "mają tylko charakter wstępny", podano także.

Prognoza

Prognoza bierze pod uwagę zatwierdzony przez Prezesa URE - znacznie silniejszy, niż wcześniej zakładano - wzrost taryf na energię elektryczną i gaz dla gospodarstw domowych. W prognozie uwzględniono wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej w zakresie cen energii (w okresie od stycznia do marca/maja 2022 r.) oraz w zakresie cen żywności (obniżki stawki VAT na żywność do 0% w okresie od lutego do lipca 2022 r.). W prognozie nie uwzględniono ewentualnych dalszych zmian stóp procentowych NBP, zaznaczono.

Decyzja Prezesa URE dotycząca taryf na energię elektryczną i gaz została podjęta w ślad za rekordowym wzrostem cen energii elektrycznej, gazu i uprawnień do emisji CO2 na rynku europejskim i krajowym. Rachunki za energię elektryczną i gaz dla gospodarstw domowych od 2022 r. wzrosną przeciętnie odpowiednio o ok. 24% i 54% Jedynie w I kwartale 2022 r. wzrost tych cen będzie słabszy ze względu na działanie tarczy antyinflacyjnej. W całym 2022 r. znacząco wyższe będą również ceny opału (efekt wzrostu cen węgla na rynkach światowych), energii cieplnej (wskutek wzrostu cen uprawnień do emisji CO2), a także ceny żywności - poinformował także prezes NBP.

Za blisko połowę inflacji w 2022 r. odpowiadać będą ceny energii. Roczna dynamika cen energii może wzrosnąć nawet do rekordowych 27% w czerwcu 2022 r. – podkreślił Glapiński.

Ostatnia projekcja inflacji zaprezentowana przez analityków NBP w listopadzie br., zakładała, że średnioroczna inflacja wyniesie 5,8% w 2022 r.