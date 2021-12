Widząc tak niekorzystne oferty, część placówek unieważniało przetargi. Nowe oferty jednak nie różniły się od poprzednich. Wyższe opłaty obciążą budżet miasta bądź samych mieszkańców. - W przypadku mieszkań komunalnych reguła jest prosta: gaz i ogrzewanie jest kosztem zewnętrznym, więc zgodnie z przepisami zmuszeni jesteśmy przepisać go 1 : 1 na lokatora. Jeśli podwyżka wyniesie 980 proc., to nie możemy jej nie policzyć mieszkańcom, bo byłoby to niezgodne z przepisami. Możemy natomiast osobom w najtrudniejszej sytuacji finansowej zaoferować pomoc w opłaceniu tych rachunków, w ramach systemu pomocy społecznej - i to robimy. Myślimy już o dostosowanym do nowych warunków systemie wsparcia - tłumaczy Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.