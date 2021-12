Będzie porównanie cen podstawowych produktów spożywczych, ale także cen energii i gazu - wyjaśniła PAP posłanka koła parlamentarnego Polska 2050.

Zaznaczyła, że znajdą się tam także informacje na temat kosztów, jakie Polska ma zapłacić z tytułu kar nałożonych przez instytucje unijne za niewywiązywanie się ze zobowiązań. Wyliczymy, ile kosztuje nas funkcjonowania kopalni w Turowie, a ile konflikt za praworządność - powiedziała Hennig-Kloska.

Ponadto, będą także wyliczenia, ile pieniędzy w ostatnich latach - według Polski 2020 - zostało zmarnowanych lub "przejedzonych" poprzez niegospodarną politykę partii rządzącej i realizowanie kosztownych pomysłów, takich jak próba organizacji korespondencyjnych wyborów prezydenckich w 2020 roku, bądź nieudane zakupy dla MON.

Nasi wolontariusze ruszą też w Polskę do miasteczek i wsi, w których jest największe poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, aby rozmawiać o tym, dlaczego nie stać nas na ich dalsze rządy - dodała Hennig-Kloska.

W końcu października br. TSUE zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary w wysokości 1 mln euro dziennie za to, że nie zawiesiła stosowania przepisów odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN wobec sędziów. Wcześniej - we wrześniu br. - TSUE postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

Inflacja i tarcza

W grudniu GUS poinformował o kolejnym wzroście inflacji. Zgodnie z przekazanymi danymi, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 7,8 proc. (przy wzroście cen towarów – o 8,1 proc. i usług o – 6,6 proc.). Również w grudniu prezes URE zatwierdził nowe taryfy na gaz i prąd. W przypadku największego detalicznego sprzedawcy gazu - PGNiG OD cały rachunek netto ma wzrosnąć o 54 proc., a rachunki za energię elektryczną wzrosną średnio o 24 proc.

W mijającym roku rząd uruchamiał programy pomocowe dla najbardziej poszkodowanych przez pandemię, przygotował Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program Zjednoczonej Prawicy na okres pocovidowy, a pod koniec roku ogłosił tarczę antyinflacyjną, która ma pomóc polskim rodzinom w związku z rekordową inflacją.

Tarcza antyinflacyjna składa się z: obniżki cen paliw silnikowych - akcyza na poziomie minimum unijnego oraz 0 proc. podatku od sprzedaży detalicznej paliw; obniżki cen gazu (styczeń-marzec) - niższy VAT (8 proc. zamiast 23 proc.); zero proc. akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych; obniżki cen energii elektrycznej (styczeń-marzec) - niższy VAT (5 proc. zamiast 23 proc.); obniżenia kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych poprzez dodatek "tarczowy" (od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego).