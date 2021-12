Wiceprezydent zaznaczyła, że w ramach galopującej inflacji trzeba liczyć się z olbrzymimi podwyżkami cen energii elektrycznej i gazu. Warszawa to prawie tysiąc placówek oświatowych, 11 szpitali, ponad 110 przychodni to również instytucje kultury. Wszystkie te obiekty użyteczności publicznej, w tym obiekty sportowe, dotkną te olbrzymie podwyżki - powiedziała Kaznowska.

Podwyżki gazu nawet o 800%

Kaznowska podała też przykłady: podwyżki gazu w OSiR - 390 procent, z czego w trzech obiektach aż 490 procent, w przychodni zdrowia podwyżka wynosi ponad 800 procent. To, co jest dla mnie zastanawiające, że spółka PGNiG startująca w przetargu, w jednym naszym ośrodku sportowym proponuje nam podwyżkę 390 procent, a w drugim ta sama spółka w innym przetargu proponuje 490 procent. To kwestia do wyjaśnienia - oceniła Kaznowska.

Jak zaznaczyła, to, co jest niewybaczalne to podwyżki dla mieszkańców. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami otrzymał informację o podwyżce 980 procent. Będą to musieli za to zapłacić mieszkańcy naszego miasta - powiedziała. Wytłumaczyła też dlaczego. Ponieważ nie są podłączeni do zbiorczej sieci centralnego ogrzewania miejskiego. Bo ta sieć nie dochodzi na obrzeża Warszawy. Ci mieszkańcy mają tzw. gazowe kotły zbiorcze. Nie mają podpisanej indywidualnej umowy z dostawcami gazu i to skutkuje, że ta tarcza antyinflacyjna ich po prostu nie obejmuje. Zostali potraktowani przez rząd jak odbiorca komercyjny, przedsiębiorca - podsumowała.

Podała też przykład podwyżki cen gazu dla mieszkańca. W tym roku, w grudniu za gaz zapłaci 231,33 złote, a już w styczniu 1500,02 zł- podała wiceprezydent. To jest nie do udźwignięcia. Wyobraźmy sobie emeryta, który dostaje emeryturę 1400 złotych, a takie, a nawet niższe emerytury się zdarzają - dodała.

Potrzebna jest natychmiastowa zmiana przepisów. Będziemy występować do URE ze skargą na działania sprzedawców gazu. Ale obawiamy się, że bez zmiany przepisów to za mało - stwierdziła wiceprezydent.

Zaznaczyła też, że miasto nie zgadza się na tak wysokie stawki; dlatego organizuje kolejny przetarg na dostawy gazu.