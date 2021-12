O ile mniejsze wpływy do budżetu będzie to oznaczało?

Będziemy analizować sytuację i reagować elastycznie. Tarcza już zaczęła obowiązywać. Jej skutki na przyszły rok są już uwzględnione w ustawie budżetowej przyjętej przez Sejm, zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów. Po stronie wydatkowej na działania łagodzące skutki inflacji zarezerwowaliśmy 6,4 mld zł. A co do przyszłych działań - reakcja powinna być dostosowana do potencjalnych potrzeb i możliwości budżetowych. Mogę powiedzieć, że dotychczasowe działania to ruch w dobrym kierunku i dla konsumenta, i dla budżetu.