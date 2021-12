Sam wzrost ceny prądu dla statystycznego gospodarstwa domowego to ok. 250 zł rocznie. Trzyosobowa rodzina na energię elektryczną i ogrzewanie domu gazem może w przyszłym roku wydać o ok. 2 tys. zł więcej niż dotychczas. I to mimo obniżek podatków, które wynikają z tarczy inflacyjnej.

Tarcza inflacyjna

Wprowadza ona między styczniem a marcem 2022 r. m.in. obniżkę VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 8 proc., a na energię z 23 proc. do 5 proc. Zatem od stycznia do marca ceny będą wyższe średnio o 6 proc. w przypadku prądu i 38 proc. za gaz do ogrzewania. Po wygaśnięciu tarczy stawki byłyby wyższe od aktualnych odpowiednio o 24 proc. i 58 proc.

Dodatkowym działaniem osłonowym ma być obniżka VAT na żywność, o ile zgodzi się Bruksela. Nasi rozmówcy z rządu mówią o dobrym klimacie rozmów z Komisją Europejską w tej sprawie.

