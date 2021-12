Na pewno będziemy mieć wyższe rachunki od stycznia za gaz i prąd tak jak wszyscy Polacy - mówił Grzegorz Schetyna w Polsat News.

Zabrakło filozofii, która powinna być podstawowa: otwarcia się na nowe źródło energii, wiedzę i przekonanie, że surowce kopalne jako źródło energii mają swój bliski koniec - dodał.

Fogiel: Europa ma gazowy stryczek na szyi

Radosław Fogiel tłumaczył w Polsat News, że Rosja jest winna podwyżkom cen gazu i "błędna polityka wielu państw zachodnich".

Nord Stream 2, przed którym ostrzegaliśmy - i tutaj trzeba oddać sprawiedliwość: wszystkie siły polityczne w Polsce przed tym ostrzegały - wybudowany mimo wszystko. Dzisiaj Europa ma gazowy stryczek na szyi, bo Rosjanie grają na zwyżki cen. Jeśli chodzi o prąd, tutaj problemem są przede wszystkim koszty certyfikatów emisyjnych - dodał Fogiel.

Zgorzelski: UE jest dla Polski strefą bezpieczeństwa

Czy nam się opłaca być dzisiaj w Unii skoro mamy płacić takie rachunki? - zapytał Piotra Zgorzelskiego Bogdan Rymanowski.

Pytanie, które pan redaktor stawia jest kompletnie nieuzasadnione. Dzisiaj obecność Polski w Unii Europejskiej to jest racja stanu. Unia Europejska jest dla Polski strefą bezpieczeństwa. Ja uważam, że symbolem polityki energetycznej rządu PiS-u będzie wiatrak na węgiel. W siódmym roku rządów trzeba brać odpowiedzialność pełną za to, co się zrobiło - odpowiedział Zgorzelski.