Suski, który był w piątek gościem Polskiego Radia 24, został zapytany o akcję Platformy Obywatelskiej "PiS=drożyzna" - taki napis został m.in. wyświetlony na siedzibie partii Jarosława Kaczyńskiego, auta z takim hasłem jeżdżą po ulicach, a posłowie podczas ostatniego posiedzenia trzymali kartony z tym napisem.

Suski o inflacji

To jest oczywiście kolejne działanie PR-owskie i no cóż, opozycja chwyta się jak tonący brzytwy i wszystko, co dzieje się na świecie jest winą PiS: pandemia, drożyzna, inflacja. No cóż, taką mamy opozycję, sorry - powiedział polityk PiS.

Wiceprzewodniczący klubu PiS podkreślił, że inflacja jest na całym świecie. W Polsce, można powiedzieć, jest przeciętna w porównaniu z innymi krajami - dodał.

W dużym stopniu zresztą ta inflacja wynika z kosztów uzyskania surowców energetycznych - gazu, który zdrożał kilkaset procent i tych opłat za CO2, czyli płacimy za coś, co jest wymyślonym podatkiem - mówił Suski.