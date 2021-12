Jeszcze w przyszłym roku powinniśmy utrzymywać deficyt w budżecie, bo nie wiadomo, czy nie wrócimy do recesji, a więc powinniśmy być zabezpieczeni. Jestem przeciwnikiem spłaty długu poprzez wzrost podatków, jestem zwolennikiem jego zmniejszania poprzez wzrost gospodarki, a nasza gospodarka rośnie szybciej niż dług – powiedział we wtorek Kościński w rozmowie z Money.pl.

Dodał, że w tym roku dług sektora finansów publicznych wyniesie ok. 57 proc. PKB, a w przyszłym będzie to ok. 55 proc.

Nasz dług nie jest taki duży, w czasie pandemii wzrósł o 12 proc., a średnio w Unii Europejskiej było to ponad 13 proc. – powiedział Kościński.

Inflacja

Przyznał, że inflacja będzie podwyższona „przez kilka lat”.

Inflacja będzie podwyższona, ale to się dzieje nie tylko w Polsce, bo to efekt pandemii i tego, że ratowaliśmy gospodarkę, zwiększając płynność rynku. Jednak to lepsze rozwiązanie niż pozwolić, aby gospodarka upadła i żeby było wysokie bezrobocie. Przez kilka lat będziemy mieli podwyższoną inflację, choć będzie ona niższa niż obecnie. Mieliśmy kontrolę MFW i w raporcie znajdzie się informacja, że obniżenie inflacji potrwa kilka lat, ale to problem, który dotyczy także innych krajów – powiedział minister finansów.