Umowa to niezwykle ważny kamień milowy tej współpracy, której początkiem, pierwszym krokiem, był wybór doradcy strategicznego, ale na której końcu jest partnerstwo strategiczne, udział w nowo wybudowanym lotnisku, wspólne przedsięwzięcie joint venture, inwestycja i współudział w zarządzaniu, a najpierw w budowie komponentu lotniczego CPK - powiedział podczas czwartkowej konferencji wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) Marcin Horała.

Minister zaznaczył, że współpraca ta "ma nie tylko wymiar współpracy między firmami: Incheon International Airport Corporation i spółką CPK, ale jest to jeden z elementów szerszej współpracy międzyrządowej w ramach strategicznego partnerstwa między Polską a Koreą".

Jak przekazała spółka CPK, porozumienie zakłada działania mające na celu wspólne przedsięwzięcia w formule joint venture, w którym Koreańczycy mają objąć mniejszościowy pakiet udziałów.

"Spółka Incheon International Airport Corporation (IIAC), która od początku roku świadczy specjalistyczne usługi doradcze na rzecz CPK, potwierdza słuszność działań w celu zaangażowania kapitałowego w polski projekt. Do końca przyszłego roku obie strony wypracują szczegółowe warunki inwestycji" - poinformowała spółka.

Podpisy pod dokumentem złożyli w czwartek: wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała; południowokoreański minister ziemi, infrastruktury i transportu Noh Hyeong Ouk; oraz prezesi: Mikołaj Wild z CPK i Kim Kyung-wook z Lotniska Incheon.

Postęp prac

Według spółki CPK, postęp prac przy projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego stwarza warunki do podjęcia kolejnych działań w kierunku partnerstwa strategicznego, koncentrujących się na ocenie finansowej i studiach wykonalności.

Horała wskazał, że krok w kierunku uczynienia z części lotniskowej CPK wspólnej inwestycji Polski i Korei Południowej "pozwoli na połączenie południowokoreańskiej wiedzy i doświadczenia z polską ambicją i potencjałem".

Podpisane dziś porozumienie jest potwierdzeniem woli współpracy między naszymi krajami przy projekcie CPK. Jest również kamieniem milowym na drodze do stworzenia w Polsce globalnego portu przesiadkowego - stwierdził koreański minister ziemi, infrastruktury i transportu Noh Hyeong Ouk. Zapewnił, że MOLIT (Ministerstwo Ziemi, Infrastruktury Transportu Republiki Korei) i IIAC (Incheon International Airport Corporation) dołożą starań, aby wspierać na wielu płaszczyznach projekt CPK, "wykorzystując swoje bogate doświadczenia zdobyte podczas budowy i eksploatacji Portu Lotniczego Incheon".

W przypadku Incheon projekty średnio- i długoterminowe, np. czwarty etap rozbudowy lotniska, realizujemy zgodnie z harmonogramem i niezależnie od spowolnienia wywołanego COVID-19. Dzięki takiemu podejściu w przyszłości będziemy w stanie sprawnie odpowiedzieć na prognozowany zwiększony popyt na transport ludzi i towarów - powiedział prezes spółki IIAC i Lotniska Incheon Kim Kyung-Wook. Dodał, że w ramach przedsięwzięcia joint venture "planujemy aktywnie aktualizować założenia wspólnej inwestycji, biorąc pod uwagę potencjał CPK jako hubu dla Europy Środkowo-Wschodniej".

W komunikacie spółki CPK przypominano, że współpraca polsko-koreańska w zakresie projektu CPK jest realizowana od wielu miesięcy. "Lotniskowa grupa robocza, która została utworzona na mocy międzyrządowego MoU podpisanego w lutym 2021, umożliwiła konstruktywny dialog pomiędzy zespołami CPK i IIAC, dzięki czemu obie strony określiły obszary dla dodatkowych wspólnych działań" - stwierdzono. Według prezesa spółki CPK Mikołaja Wilda rozpoczęta na początku roku współpraca "przebiega zgodnie z założeniami i zamierzeniami".

Pod koniec lutego br. przedstawiciele rządów Polski i Korei Południowej podpisali porozumienie o współpracy między obydwoma krajami. Równocześnie złożono wówczas podpisy pod umową między CPK i lotniskiem Incheon.

CPK

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma integrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu na obszarze ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

Lotnisko Incheon zostało otwarte w 2001 r. Decyzja o jego budowie zapadła po Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w 1988 r., w związku z niewystarczającą przepustowością lotniska Gimpo. Port lotniczy znajduje się na wyspie Yeongjong-Yongyu, 52 km od centrum Seulu. W 2019 roku Incheon obsłużył ponad 71 mln pasażerów.