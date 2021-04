Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

Kiedy ruszy budowa CPK?

Horała zadeklarował w rozmowie z Programem 1 Polskiego Radia, że plany dotyczące inwestycji są "cały czas aktualne". Jak zapowiedział wiceminister, "planujemy fizyczne rozpoczęcie budowy CPK na 2023 r.".

Jego zdaniem "moment wbicia łopaty to jest już 80 proc. pracy za nami", jednak - jak zaznaczył - w projekcie realizacji CPK pozostało wiele wyzwań, gdyż proces przygotowania takiej inwestycji stanowi szereg działań formalno-prawnych, instytucjonalnych i finansowych. "Dość powiedzieć, że jednym z procesów jest uzyskanie decyzji środowiskowej, a do tego potrzebne są badania przyrodnicze, które muszą trwać rok" - powiedział Horała.

Czy nie warto uprościć procesów inwestycyjnych?

Zapytany o to, czy nie warto uprościć procesów inwestycyjnych tego rodzaju stwierdził, że niebawem do uzgodnień międzyresortowych trafią zaproponowane przez niego rozwiązania mające na celu ograniczenie biurokracji, nie sprecyzował jednak, jakie.

Zdaniem wiceministra wszelkie opracowania eksperckie na rynku lotniczym pokazują różne scenariusze odbudowy, która na pewno nastąpi. - W Polsce on (rynek lotniczy - PAP) rósł gigantycznie z roku na rok, o miliony pasażerów, nie ma alternatywy dla lotów międzykontynentalnych - ocenił Horała.

Jak wskazał, możliwe jest, że tam, gdzie podróż będzie krótsza niż 2,5 godziny, połączenia lotnicze zostaną zastąpione kolejowymi. - Na to CPK jest gotowe przez system linii kolejowych dużych prędkości, które będą służyły Polakom w codziennym życiu - mówił.