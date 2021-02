Przedstawiciele rządów Polski i Korei Południowej podpisali w piątek porozumienie o współpracy między obydwoma krajami. Równocześnie złożono podpisy pod umową między CPK i lotniskiem Incheon.

Podpisanie współpracy z koreańskim lotniskiem Incheon wprowadza budowę CPK w zupełnie nowy etap realizacji. Od dziś, jedna z największych inwestycji w historii Polski zyskuje wyjątkowego partnera strategicznego - powiedział w piątek Morawiecki. Jak mówił do uczestników uroczystości, otwieramy zupełnie nowy rozdział w historii polskiej modernizacji. Szef rządu podkreślił, że lotnisko Incheon należy do ścisłej światowej czołówki. To jedno z najlepiej zorganizowanych hubów transporotowych na całym globie - wskazał.

Zaznaczył, że transfer wiedzy między Incheon i CPK już na etapie planowania i projektowania to dla nas ogromny skok rozwojowy. Dokument obejmuje jednak nie tylko współpracę pomiędzy lotniskami, to porozumienie również na poziomie międzyrządowym - wymiarze inwestycyjnym i gospodarczym. Polsko-koreańska synergia stwarza niezwykle obiecujące pola możliwości. Współpraca, którą dziś rozpoczynamy, to połączenie wiedzy, ambicji, doświadczenia i potencjału. To także ważny krok w stronę tak bardzo przez wszystkich wyczekiwanego odbicia gospodarczego - powiedział Morawiecki. Ocenił, że nawiązywana współpraca to połączenie wiedzy, ambicji, doświadczenia i potencjału.

Horała: Podpisano dwie umowy

Wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała wyjaśnił, że podpisano dwie umowy. Pierwsza to międzyrządowa umowa dotycząca współpracy z koreańskim ministerstwem ziemi, infrastruktury, transportu, a druga - biznesowa pomiędzy Centralnym Portem Komunikacyjnym a Lotniskiem Incheon. Dzisiaj możemy świętować uroczyście nowy rozdział w rozwoju stosunków polsko-koreańskich i kolejny krok w procesie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego" - powiedział Horała.

Zdaniem wiceministra, umowy te stawiają ramy dla rozwoju naszej współpracy, która z czasem będzie coraz bardziej poza te ramy wyrastała i będzie przynosiła coraz więcej korzyści Polsce i Korei. Centralny Port Komunikacyjny, który będziemy wspólnie budować, który wspólnie przy pomocy strony koreańskiej stworzymy w Polsce, będzie bramą dla Dalekiego Wschodu do Unii Europejskiej - powiedział.

Prezes CPK: Niektórzy twierdzą, że jesteśmy zbyt ambitni

Prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny Mikołaj Wild mówił, że mamy ambicję znaleźć się w pierwszej dziesiątce najlepiej zorganizowanych portów lotniczych świata. Cieszę się, że dziś na pokładzie mamy przedstawicieli jednego z głównych portów lotniczych świata, od wielu lat znajdującego się w pierwszej piątce najlepiej zorganizowanych lotnisk - powiedział. Jak mówił, niektórzy twierdzą, że jesteśmy zbyt ambitni. Ale - dodał - tacy właśnie byli twórcy Incheon i to dziedzictwo jest obecne w dzisiejszych pracach tej spółki, co możemy wszyscy obserwować od wielu lat.

Koreańczycy: Dołożymy wszelkich starań, aby pomyślnie wypełniać swoją rolę

Przedstawiciele południowokoreańscy zwrócili uwagę, że historia powstania lotniska Incheon jest podobna do tego, jaką drogą ma powstać CPK. Wcześniej powstała dedykowana budowie lotniska spółka, wybrano lokalizację, a nowy port został otwarty w 2001 roku. Zapewnili, że strona koreańska dołoży wszelkich starań, by budowa CPK się powiodła i żeby nowy port stał się wiodącym lotniskiem przesiadkowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Mam nadzieję, że dzisiejszy list intencyjny doprowadzi do zwiększenia wymiany gospodarczej i współpracy obu krajów w różnych sektorach, a zwłaszcza do znaczącej współpracy w zakresie infrastruktury publicznej, w tym lotniskowej, drogowej, kolejowej i planowania przestrzennego - powiedział minister ds. ziemi, infrastruktury i transportu Byeon Chang-heum.

Z kolei prezes lotniska Incheon Kim Kyung-wook zauważył, że CPK ma ogromne znaczenie symbolicznym dla polskiej gospodarki i dla przemysłu lotniczego. "Dołożymy wszelkich starań, aby pomyślnie wypełniać swoją rolę w tym projekcie, wykorzystując całą naszą wiedzę i know-how, aby w przyszłości stać się partnerem strategicznym" – powiedział.

Jak przekazała spółka w komunikacie, przedmiotem porozumienia międzyrządowego jest przede wszystkim identyfikacja przez oba kraje obszarów do współpracy gospodarczej w takich komponentach CPK, jak lotnictwo, kolejnictwo, zagospodarowanie przestrzenne oraz strategia i rozwój, który obejmuje swoim zasięgiem biznesowe otoczenie lotniska. "Polska i Korea zadeklarowały współpracę nie tylko w ramach transferu wiedzy podczas planowania i projektowania CPK, ale też na poziomie międzyrządowym: inwestycyjnym i gospodarczym. Podpisany dokument jest też istotnym krokiem w kierunku partnerstwa strategicznego z Koreą Południową przy budowie CPK" - czytamy.

Kontrakt dotyczący doradztwa strategicznego został zawarty na trzy lata, co oznacza, że obejmuje on okres planowania, projektowania i wykupu gruntów. Koszt tej współpracy to 3,5 mln euro netto. Eksperci z Korei Południowej pracują już w siedzibie spółki CPK w ramach zespołu zintegrowanego (w jego skład wchodzą pracownicy spółki CPK i doradcy zewnętrzni).

Czym jest CPK?

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma integrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu na obszarze ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

Lotnisko Incheon zostało otwarte w 2001 r. Decyzja o jego budowie zapadła po Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w 1988 r., w związku z niewystarczającą przepustowością lotniska Gimpo. Incheon znajduje się na wyspie Yeongjong-Yongyu, 52 km od centrum Seulu. W 2019 roku Incheon obsłużył ponad 71 mln pasażerów.