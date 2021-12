Posłowie Lewicy zabrali głos przed środowym posiedzeniem sejmowej komisji finansów publicznych, która zajmie się rządowymi projektami zmian w ustawie o podatku akcyzowym i ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej mającymi przeciwdziałać skutkom wysokiej inflacji. Pierwsze czytanie obu projektów odbyło się w Sejmie w ubiegłym tygodniu.

Poseł Dariusz Wieczorek podkreślał, że inflacja w Polsce galopuje i może w grudniu osiągnąć poziom dwucyfrowy.

Według niego, propozycje rządu "to działania, które idą w dobrym kierunku, ale działania ewidentnie spóźnione, działania, które ewidentnie nie są w takim zakresie w jakim powinny być".

"Durszlak antyinflacyjny"

To swego rodzaju durszlak antyinflacyjny, bo on dotyka tylko i wyłącznie kwestii dotyczącej energii i paliw. Natomiast inflacja dotyczy wszystkich towarów, najbardziej na wzroście inflacji cierpią ci, którzy najmniej zarabiają - mówił Wieczorek.

Oświadczył, że Lewica opowiada się za wprowadzeniem zmian systemowych i przygotowała poprawki do rządowego projektu nowelizacji.

Proponujemy poprawki, które w sposób systemowy obniżą podatek VAT, które wprowadzą Polskę na ścieżkę obniżania VAT-u do poziomu minimalnego w UE - 15 proc. - poinformował dyrektor legislacyjny klubu Lewicy Dariusz Standerski.

Dodał, że propozycja Lewicy zmierza do tego, by "ta ścieżka obniżenia VAT-u mogła doprowadzić do stałego obniżenia wzrostu cen w Polsce". I to jest rozwiązanie systemowe, które dotyczy wszystkich Polek i Polaków, bo każdy codziennie w sklepie płaci VAT, który trafia do kasy premiera Mateusza Morawieckiego - powiedział Standerski.

Wyraził nadzieję, że większość sejmowa poprze propozycje Lewicy.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej to element tarczy antyinflacyjnej rządu.

Projekt przewiduje m.in. obniżkę stawek akcyzy na paliwa w okresie od 20 grudnia do 31 grudnia tego roku i od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. W uzasadnieniu projektu wskazano, że po obniżce grudniowej olej napędowy może być tańszy o 8 gr na litrze (a po uwzględnieniu VAT – o 10 gr), zaś od 1 stycznia do 31 maja – o 5 gr na litrze (o 6 gr z VAT). Z kolei benzyna w grudniu może potanieć o 14 gr/l (z VAT o 17 gr), a od stycznia – o 11 gr/l (z VAT o 18 gr na litrze).

Ponadto projekt czasowo (od 1 stycznia do 31 maja 2022) wyłącza sprzedaż paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej.

Ponadto projekt wprowadza zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej sprzedawanej gospodarstwom domowym od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. oraz obniżkę stawkę tej daniny dla innych odbiorców.