W Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i ekspertów z różnych dziedzin medycyny. Jak mówił w trakcie spotkania szef rządu, Fundusz Medyczny to "specjalnie skonstruowany wehikuł medyczno-finansowy, który ma zasilać cały system zdrowia w finansowanie".

Morawiecki podziękował prezydentowi za "przychylne spojrzenie" na Polski Ład. Przypomniał, że w programie znajdują się nowe środki przeznaczone na służbę zdrowia. Jak oddał wspomogą one takie dziedziny medycyny jak onkologia, czy choroby rzadkie.

"Przełom w kilku obszarach"

Premier wyraził przekonanie, że dzięki Funduszowi Medycznemu będzie mogło dojść do przełomu w kilku obszarach, które do tej pory wymagały specjalistycznego leczenia. Zapewnił, że rząd podejmuje wszelkie działania, aby został on jak najszybciej użyty do konkretnych zadań.

- Ten fundusz, jako cześć większej całości będzie służył z jednej strony do poprawy pediatrii, ale także poprosiłem ministra zdrowia, aby w najbliższych 18 miesiącach poświęcił szczególnie dużo uwagi w poprawę jakości procedur, a także infrastruktury medycznej w ramach Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych - wskazał Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że SOR-y są pierwszym miejscem kontaktu pacjenta ze szpitalem. - I nie ma co chować głowy w piasek, infrastruktura medyczna, która jest na SOR-ach pozostawia bardzo dużo do życzenia, jest tych SOR-ów bardzo dużo, i wiele z nich wymaga zasadniczej poprawy. To też będzie jedno z zadań, które będzie przedmiotem troski pana ministra zdrowia i całego rządu - podkreślił premier.

Fundusz Medyczny

Ustawa o Funduszu Medycznym powstała z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Ustawę prezydent podpisał w październiku 2020 r. W sumie dzięki Funduszowi Medycznemu na ochronę zdrowia ma trafić co najmniej 4 mld zł rocznie dodatkowych środków. Przeznaczone zostaną one m.in. na profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich, a także na lepszą infrastrukturę ochrony zdrowia i dostęp do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej.