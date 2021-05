Polski Ład. Podniesienie składki zdrowotnej do 6% PKB w 2023 r. i do 7% PKB w 2027 roku, a także powołanie nowych instytucji, które mają zajmować się m.in. modernizacją szpitali, prowadzeniem badań medycznych głównie w zakresie onkologii oraz zwiększenie liczby lekarzy i pielęgniarek, to główne założenia Nowego Ładu w ochronie zdrowia.

Chcemy już w 2023 roku osiągnąć 6% PKB - to będzie na pewno przeszło 150, a może nawet 160 mld zł. Chcemy w 2027 roku osiągnąć 7%. To już będzie pewnie - jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z planem - około 200 mld zł - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Kaczyński. Zapowiedział też, że celem programu będzie dążenie do zwiększenia liczby lekarzy. Musimy mieć więcej niż dzisiaj lekarzy, musimy ich kształcić, musimy ich ściągać z zewnątrz, to dotyczy także pielęgniarek, a być może także innych pracowników służby zdrowia - powiedział. Mają też powstać nowe instytucje m.in: Fundusz Modernizacji Szpitali, Fundusz Medyczny i Agencja Rozwoju Szpitali. Ich celem ma być modernizacja szpitali, prowadzenie badań, które koncentrują się m.in. na onkologii i porządkowanie spraw w szpitalach. Krótsze kolejki Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że obecnie kwota wydatków na ochronę zdrowia przekracza 100 mld zł rocznie. Podkreślił, że nastąpił wzrost tej kwoty o blisko 40% wzrost w ciągu pięciu lat. Zapowiedział także zniesienie limitów do specjalistów, żeby skrócić kolejki. Zgodnie z obecnymi przepisami, na finansowanie ochrony zdrowia przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% PKB, z zastrzeżeniem, że w roku 2021 nie może to być mniej niż 5,3% PKB (w 2022 r. - 5,55% PKB i w 2023 r. - i 5,8% PKB).