Gdy pytamy teraz o to kancelarię premiera, ta odsyła nas do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), operatora funduszu. Nieoficjalnie słyszymy, że bank jest gotów do uruchomienia naboru „choćby jutro”, ale czeka na zielone światło od premiera. Oficjalnie BGK mówi nam, że nabór ruszy „w najbliższych tygodniach”.