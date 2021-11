Zgodnie z WPR, 10% płatności bezpośrednich trafi do małych i średnich gospodarstw rolnych.

"W trakcie negocjacji nad kształtem reformy europosłowie podkreślili, że wzmocnienie bioróżnorodności i zgodność z unijnymi przepisami i zobowiązaniami środowiskowo-klimatycznymi będą kluczowe dla wprowadzenia nowej wspólnej polityki rolnej (WPR), która zacznie obowiązywać od 2023 r. Komisja Europejska oceni, czy krajowe plany strategiczne WPR są zgodne z tymi zobowiązaniami. Rolnicy będą musieli postawić na praktyki korzystne dla klimatu i środowiska. Państwa członkowskie będą musiały zapewnić, że co najmniej 35% budżetu na rozwój obszarów wiejskich oraz co najmniej 25% płatności bezpośrednich zostanie przeznaczone na działania środowiskowo-klimatyczne" - czytamy w komunikacie.

Parlament zagwarantował, że co najmniej 10% płatności bezpośrednich zostanie przekazane na wsparcie małych i średnich gospodarstw rolnych, a co najmniej 3% budżetu WPR trafi w ręce młodych rolników. Europosłowie chcą, by rezerwa kryzysowa w wysokości 450 mln euro rocznie (w bieżących cenach) stanowiła stałe wsparcie dla rolników w obliczu niestabilności cen lub rynku, podano także.

Po 31 grudnia 2020 roku rozszerzono obecne przepisy WPR i zastąpiono je przepisami przejściowymi do końca 2022 roku. Nowe przepisy, po ich zatwierdzeniu przez Radę, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Wspólna Polityka Rolna

Wspólna Polityka Rolna jest finansowana z budżetu UE. W Wieloletnich Ramach Finansowych na lata 2021-2027 na rolnictwo przeznaczono 386,6 mld euro.

Zgodnie z WPR 291,1 mld euro ma trafić na Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji, który zapewnia wsparcie dochodów dla rolników, natomiast 95,5 mld euro na Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmujący finansowanie obszarów wiejskich, działania na rzecz klimatu i zarządzanie zasobami naturalnymi.