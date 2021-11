"Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

- stopa referencyjna 1,25 proc. w skali rocznej;

- stopa lombardowa 1,75 proc. w skali rocznej;

- stopa depozytowa 0,75 proc. w skali rocznej;

- stopa redyskonta weksli 1,30 proc. w skali rocznej;

- stopa dyskontowa weksli 1,35 proc. w skali rocznej" - napisano w komunikacie banku centralnego.

Uchwała RPP wchodzi w życie 4 listopada 2021 r.

To druga podwyżka stóp procentowych. W październiku RPP podniosła główną stopę – referencyjną – o 40 pkt. bazowych, z 0,1 proc. Stopa lombardowa została podniesiona o 50 pkt. bazowych, z 0,5 proc. Stopa redyskontowa weksli została ustalona na 0,51 proc., a stopa dyskontowa weksli – na 0,52 proc. (obie zostały podniesione o 40 pkt. bazowych).

NBP: Podwyżka stóp procentowych ma ograniczyć ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji

Obserwowany w bieżącym roku istotny wzrost światowych cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, a także przedłużające się globalne zaburzenia podażowe spowodowały podwyższenie prognoz inflacji na najbliższe kwartały na świecie i w Polsce. Przy oczekiwanej kontynuacji ożywienia krajowej aktywności gospodarczej oraz korzystnej sytuacji na rynku pracy tworzyłoby to ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP – można przeczytać w komunikacie NBP po środowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych – zaznaczono.