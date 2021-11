"Polski rząd planuje budowę nowego centralnego portu lotniczego między Warszawą a Łodzią, który ma stać się europejskim węzłem komunikacyjnym" - pisze FAZ. "Projekt mógłby być konkurentem dla lotnisk we wschodnich i środkowych Niemczech. Jedno z połączeń kolejowych ma kursować między lotniskiem a Frankfurtem nad Odrą, co mogłoby skrócić czas podróży między Berlinem a Warszawą prawie o połowę. Niewykluczone, że już za kilka lat berlińczycy będą podróżować międzykontynentalnie przez nowe lotnisko, mówił w 2018 r. prezes założyciel spółki Jacek Bartosiak" - przypomina FAZ.

"Zgodnie z planami, na nowe lotnisko można by szybciej dojechać pociągiem z Berlina niż do węzła we Frankfurcie. W przeciwieństwie do BER (lotnisko w Berlinie), nowy polski centralny port lotniczy będzie oferował także wiele połączeń międzykontynentalnych" - zauważa portal. Ze względu na "sytuację ekonomiczną berlińskiej spółki lotniskowej w chwili obecnej realizowane będą tam tylko absolutnie niezbędne do funkcjonowania inwestycje". Czy zatem już wkrótce znacznie więcej ruchu lotniczego będzie kierowane przez Polskę? - zastanawia się dziennik.

Jednak w ramach nowego projektu planowana jest nie tylko budowa lotniska, "ale również odcinek ponad 1800 kilometrów sieci szybkiej kolei na dwunastu trasach. Linie kolejowe mają uzupełnić sieć PKP i połączyć ośrodki gospodarcze kraju z hubem w czasie nie dłuższym niż dwie i pół godziny" - informuje FAZ.

"Na początku czerwca premier Mateusz Morawiecki podpisał umowę z operatorem hiszpańskich kolei dużych prędkości, Alta Velocidad Española (AVE), dotyczącą wspólnego rozwoju sieci szybkich połączeń. Połączenia kolejowe mają zostać ukończone w 2034 roku. Jest to pilnie potrzebne również dlatego, że Lotnisko Chopina w Warszawie jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się portów lotniczych w Europie" - pisze FAZ.

"Limit obciążenia"

Od 2014 roku przybywa tam co roku ponad milion pasażerów. "W 2017 r. odnotowano rekordowy wzrost o ponad trzy miliony pasażerów. Przy dwudziestu milionach osiągnięty zostaje limit obciążenia" - podkreśla gazeta. "W 2019 roku z Warszawy wyleciało ponad 18 mln pasażerów. Rozbudowa lotniska, które znajduje się blisko centrum miasta, jest prawie niemożliwa. Przepustowość Centralnego Portu Komunikacyjnego im. Solidarności w pierwszym etapie rozbudowy, po jego uruchomieniu w 2027 r., powinna wynosić 45 mln pasażerów rocznie".

FAZ pisze, że po otwarciu w 2027 roku "hub, który ma zajmować 3000 hektarów, będzie większy niż lotnisko w Monachium".

"Milcząco i spokonie"

"Mimo że wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z nową sytuacją konkurencyjną", niemieckie porty lotnicze, dla których nowe polskie lotnisko mogłoby stanowić konkurencję do tej pory na rozwój sytuacji w Polsce "reagowały milcząco i spokojnie" - zauważa gazeta. "Rzecznik spółki Mitteldeutsche Flughafen AG, która zarządza lotniskami w Lipsku/Halle i Dreźnie, twierdzi, że rozwój sytuacji u wschodniego sąsiada jest monitorowany, ale jest jeszcze za wcześnie, by mówić o zmianach w liczbie pasażerów" - pisze FAZ. - Od lat obserwuje się stały wzrost liczby pasażerów z Czech i Polski - mówi rzecznik.

FAZ pisze, że "spółka lotniskowa BER również nie postrzega CPK jako konkurencji i nie spodziewa się żadnych skutków - mówi rzeczniczka BER. CPK jest oddalone od BER o ponad trzy godziny jazdy samochodem, a zatem znajduje się poza jego obszarem oddziaływania".

"Niemniej jednak, polscy podróżni są również interesujący dla Berlina, ponieważ polski rynek podróży lotniczych należy do najszybciej rozwijających się na świecie" - zauważa gazeta. W 2004 r., w roku przystąpienia Polski do UE, w Polsce było ponad 8,8 mln pasażerów lotniczych, a piętnaście lat później już ponad 50 mln. Pomimo załamania spowodowanego pandemią Covid-19, ekonomiści spodziewają się, że liczby te będą nadal rosły.