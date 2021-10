Państwa europejskie powinny bronić swojej niezależności i demokracji, które mogą być podważane przez przekupywanie polityków czy cyberataki (...), Rosja wykorzystuje zasoby energetyczne do stosowania przymusu jak np. na Ukrainie czy na południu Europy - oceniła Clinton.

Musimy mieć jasność co do tego, co zamierza (prezydent Rosji) Władimir Putin, który nie ukrywa, że dąży do podważenia demokracji i uniemożliwienia krajom Europy Wschodniej zbliżenia się do reszty Europy i USA - podkreśliła była kandydatka na urząd prezydenta USA.

Kongres Impact'21

Dwudniowy kongres Impact’21 na Międzynarodowych Targach Poznańskich poświęcony jest transformacji energetycznej, rozwojowi technologii cyfrowych, zrównoważonemu biznesowi, a także zdrowiu i wzmacnianiu pozycji kobiet w życiu publicznym. W dyskusjach, spotkaniach i debatach weźmie udział łącznie ok. 400 gości z Polski i zagranicy.