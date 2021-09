O posiedzeniu kierownictwa PiS, czyli Prezydium Komitetu Politycznego mówił szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki. Naprzód będzie prezydium komitetu, tam zostanie też ustalony porządek obrad komitetu politycznego - mówił dodając, że spotkanie będzie dotyczyło różnych spraw, także koalicyjnych. Będziemy rozmawiać o kwestiach dotyczących koalicji i będzie też mowa oczywiście przy tej okazji o stanowiskach w rządzie - dodał.

Rozmowy o polexicie w PiS

Według informacji PAP podczas spotkania władz PiS ma się też pojawić kwestia definitywnego ucięcia tematu polexitu.

Lider PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z PAP podkreślił, że nie będzie żadnego polexitu. To wymysł propagandowy, który po wielokroć był stosowany wobec nas. Jednoznacznie widzimy przyszłość Polski w Unii Europejskiej - zapewnił.

Zapewnił też, że rekonstrukcji rządu nie będzie, choć nie wykluczył jakichś pojedynczym zmian.

Mówił też o pomyśle podziału resortu rozwoju. Jest zawsze kwestia rokowań. Zjednoczona Prawica to jednak koalicja, a nie jedna partia - zaznaczył prezes PiS.

Odnosząc się do negocjacji z koalicjantami zaapelował "do poczucia rozsądku i odpowiedzialności za całość". Na pewno w interesie wszystkich jest to, żeby ta kadencja doszła do swojego konstytucyjnego zakończenia i żeby kolejne wybory - a dzisiaj już widać, że to wcale nie jest niemożliwe - zostały wygrane. Temu służy racjonalne ułożenie rządu, także z tym elementem merytorycznym - wskazał.

Jakieś wyrywanie, wykorzystywanie tej sytuacji, która jest dzisiaj, jest skrajnie nieracjonalne. Może doprowadzić do bardzo niedobrych następstw, także i dla tych, którzy to będą robić. Wszyscy musimy się opanować, trzeba brać pod uwagę, kto ile ma i ile może - powiedział szef PiS.