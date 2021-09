Od kiedy Prawo i Sprawiedliwość objęło rządy, nakłady publiczne wzrosły o ok. 30 mld zł. Mamy dalszy plan zwiększania nakładów na służbę zdrowia do 7 proc. Te nakłady rosną, nie od razu Kraków zbudowano. Jest całkiem sporo lekarzy w Polsce, którzy bardzo przyzwoicie zarabiają - mówił na antenie Radia ZET Marcin Horała z PiS. Jeśli ktoś w sposób uczciwy patrzy, to widzi, że ta zmiana na lepsze postępuje. Środków już jest więcej, a będzie jeszcze więcej, jak to proponujemy w Polskim Ładzie - dodał.

W sobotę zaczął się protest medyków różnych grup zawodowych. Domagają się m.in. zwiększenia nakładów na służbę zdrowia. Po demonstracji powstało też białe miasteczko przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Horała komentuje antyunijne słowa Suskiego

Horała był też pytany na antenie Radia ZET o słowa Marka Suskiego o "brukselskim okupancie". Nie zgadzam się z tą wypowiedzią, żeby było jasne. I PiS też się nie zgadza. To nie jest oficjalne stanowisko naszej partii - wyjaśniał. Za kogo pan mówi? Suski też jest w Prawie i Sprawiedliwości. Sam się z sobą nie zgadza? - dopytywał prowadzący programu. Jest to opinia posła Suskiego. Nie jest to stanowisko naszej formacji, ani rządu – odpowiedział Marcin Horała

Unia Europejska, to nie jest Kościół, to nie jest pan Bóg, którego nie można obrazić, którego trzeba czcić i wielbić na kolanach. To jest instytucja międzynarodowa, w której mamy swoje prawa i możemy o nie zabiegać - jednocześnie podsumował Horała.