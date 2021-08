"Dawid zrobił zakupy w Polsce, a Kuba w Niemczech. Kupiliśmy to samo w sklepach tej samej sieci, porównaliśmy paragony i... było zdziwienie. Zakupy w Niemczech okazały się tańsze niż w Polsce podczas gdy zarobki tam są trzy razy wyższe niż u nas. To faktycznie dogoniliśmy Zachód!" - napisali na Twitterze.

Szczegóły opisali zaś na Instagramie.

Za zakupy w Warszawie zapłaciliśmy 43,79 zł, za te same zakupy w Niemczech - 10,46 euro. Po odjęciu 1 euro kaucji zwracanej za oddanie butelek i puszek wyszło nam 9,46 euro, czyli 42,76zł. To jest o 2,5% taniej niż w Polsce! Porównaliśmy także średnie zarobki Polaków i Niemców. W Polsce średnia krajowa wynosi 5.681 zł brutto - w Niemczech jest to 3975 euro, czyli aż 17.967zł! Przeciętny Niemiec zarabia zatem trzy razy więcej niż Polak! Jeśli chcielibyśmy poczuć się jak Niemiec, za nasze zakupy w Polsce powinniśmy zapłacić 13,84zł!" - czytamy na ich profilu na Instargramie.

Jakub i Dawid przy tej okazji mocno uderzyli w rząd.

"Rząd od lat mami wszystkich programami społecznymi, ale przez spadającą wartość złotówki, tracimy znacznie więcej! To jest prawdziwe draństwo żebyśmy przy trzy razy mniejszych zarobkach płacili za zwykłe spożywcze zakupy więcej niż lepiej zarabiający od nas Niemcy!" - dodali między innymi.