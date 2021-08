Jak wynika z nieoficjalnych informacji Polsat News, Marcin Ociepa, który w środę przed południem podał się do dymisji z funkcji wiceministra obrony, ma przejąć Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Z funkcji szefa tego resortu we wtorek po południu zdymisjonowany został lider Porozumienia Jarosław Gowin. Sam Ociepa zaprzecza, by otrzymał taką propozycję.

Według ustaleń Polsat News ważne funkcje kierownicze w resorcie rozwoju mają objąć również Jadwiga Emilewicz i Kamil Bortniczuk. Wciąż trwają negocjacje w tej kwestii oraz ws. ostatecznego kształtu ministerstwa. Reklama Dymisja "z solidarności z Jarosławem Gowinem" Marcin Ociepa z Porozumienia złożył dymisję z funkcji wiceministra obrony narodowej w środę rano. Wyjaśniał, że dymisja wynika z "solidarności z Jarosławem Gowinem". Jak wyjaśniał, o decyzji zarządu Porozumienia o wyjściu ze Zjednoczonej Prawicy miał dowiedzieć się od dziennikarzy. Zapewnił również, że "nikt nie próbował go przekupić", aby pozostał w parlamentarnym klubie PiS. Marcin Ociepa: Postanowiłem podać się do dymisji jako wiceszef MON Zobacz również Jak dodał, po decyzji Porozumienia "odczuwa osobistą porażkę polityczną". Jak tłumaczył, chodzi o to, że przez ostatni rok "odgrywał rolę mediatora na różnych etapach perturbacji koalicyjnych". Ociepa: Nie było takiej propozycji - Nie było takiej propozycji; nikt nie rozmawiał ze mną, bym objął resort po Jarosławie Gowinie - powiedział Ociepa w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Jak mówił, takiej propozycji nie tylko nie było, ale też nikt z nim na ten temat nie rozmawiał. Zapewnił, że nie miał też propozycji, żeby zostać wicepremierem w miejsce Gowina. W programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News wicerzecznik PiS Radosław Fogiel mówił, że zgodnie z ustawą o rządzie "technicznie" obowiązki szefa resortu rozwoju przejmie premier Mateusz Morawiecki, ale stan ten nie jest przewidziany na długo.