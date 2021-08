Od 31 lipca w hiszpańskiej Galicji wejście do restauracji, kawiarni i barów możliwe jest tylko na podstawie zaświadczenia, potwierdzającego pełne zaszczepienie, przejście choroby lub negatywny wynik testu na obecność koronawirusa z ostatnich 72 godzin. Podobnie postąpiły władze autonomicznego regionu Wysp Kanaryjskich, jednak przepisy zostały zawieszone przez lokalny Sąd Najwyższy. Wprowadzenie podobnego rozwiązania w najbliższych dniach zapowiedziały także wspólnoty autonomiczne Madrytu, Andaluzji, Katalonii oraz Walencji.

Od poniedziałku do co najmniej 20 sierpnia w Czarnogórze przepustka umożliwia uczestnictwo w publicznych zgromadzeniach takich jak festiwale czy imprezy sportowe oraz wejście do wnętrz restauracji, kawiarni, nocnych klubów i dyskotek. Certyfikat wydawany jest ozdrowieńcom, osobom zaszczepionym jedną lub dwiema dawkami, posiadaczom negatywnego testu na obecność koronawirusa lub testu antygenowego.

Portugalski rząd wprowadził od zeszłej niedzieli jednolite dla całego kraju przepisy sanitarne, bez względu na liczbę infekcji. Podobnie jak dotychczas w weekendy, a zatem już nie tylko w najbardziej dotkniętych epidemią regionach kraju, do restauracji mogą wchodzić jedynie klienci z dokumentem potwierdzającym szczepienie, negatywny test lub przejście Covid-19. W całym kraju certyfikat jest też niezbędny do zameldowania się w hotelu lub pensjonacie.

Włochy

Od nowego roku szkolnego we Włoszech wszyscy pracownicy szkół, zarówno nauczyciele, jak i cały pozostały personel, będą musieli mieć przepustkę Covid-19. Wprowadzono też wymóg takich przepustek, tzw. Green Pass, dla studentów i pracowników uczelni wyższych. Już od piątku certyfikat zdrowotny jest wymagany przy wejściu do lokali gastronomicznych w zamkniętych pomieszczeniach, a także teatrów, kin, muzeów, basenów, siłowni czy kasyn. Dokument, który muszą okazywać wszyscy powyżej 12. roku życia, będzie też warunkiem wstępu na imprezy masowe, zjazdy czy targi. Włoska przepustka sanitarna wydawana jest osobom, które przyjęły co najmniej jedną dawkę szczepionki, mają aktualny negatywny test lub przeszły zakażenie.

Francja

We Francji od poniedziałku zaświadczenie sanitarne będzie trzeba okazywać przy wstępie do restauracji, barów, kawiarni, centrów handlowych, placówek ochrony zdrowia, a także przed podróżami lotniczymi i dłuższymi trasami kolejowymi czy autobusowymi. W czwartek Rada Stanu, będąca odpowiednikiem trybunału konstytucyjnego uznała to za zgodne z ustawą zasadniczą. Od 21 lipca certyfikaty są już wymagane przy wejściu do muzeów, kin, teatrów i innych placówek kultury i rozrywki mogących zgromadzić powyżej 50 osób. We Francji przepustka sanitarna potwierdza przyjęcie pełnego cyklu szczepień przeciw Covid-19, aktualny, negatywny wynik testu na obecność koronawirusa lub przejście infekcji. Na razie system certyfikatów obejmuje tylko dorosłych, ale od 30 września będzie obowiązywać również dzieci powyżej 12. roku życia.

Irlandia

Bez zmian zaświadczenia sanitarne obowiązują w Irlandii (restauracje i puby), Grecji (restauracje, kawiarnie, dyskoteki, kina i teatry), Austrii (restauracje, hotele, siłownie, baseny, teatry i m.in. zakłady fryzjerskie), Czechy (restauracje, muzea, przy meldowaniu się w hotelach), Słowenii (restauracje, dyskoteki, hotele, kempingi, imprezy sportowe i kulturalne), Danii (restauracje, placówki kultury i rozrywki, obiekty sportowe, zakłady usługowe) i na Cyprze (lokale gastronomiczne i rozrywkowe, świątynie, kina, teatry oraz obiekty sportowe).

Każde państwo Unii Europejskiej ma własne certyfikaty zdrowotne, ale na terenie Wspólnoty honorowane są też zaświadczenia wydawane w formie Unijnego Certyfikatu Covid. Mają one zunifikowaną formę, są wydawane w formie papierowej lub cyfrowej (można je przedstawić w aplikacji lub w formie zapisanego np. na smartfonie pliku), każdy z nich zawiera kod QR i opis w języku angielskim. Każdemu posiadaczowi certyfikatu udającemu się w podróż do innego państwa UE przysługują te same prawa, co mieszkańcowi tego kraju spełniającemu warunki potwierdzone tym zaświadczeniem.

Przy przekraczaniu granic większości krajów UE trzeba okazać dokument potwierdzający zaszczepienie, przejście infekcji lub negatywny wynik testu; w tym wypadku również najłatwiej użyć jednego z uznawanych w całej Unii wspólnych certyfikatów.