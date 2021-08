Tylko 36 proc. ankietowanych wierzy, żebędzie dla nich korzystny, a niemal co dziesiąty nie ma jeszcze wyrobionego zdania w tej sprawie. – Amerykański ekonomista behawioralny Robert Shiller podkreśla, że nasze decyzje i oceny to nie tylko racjonalna kalkulacja ekonomiczna, ale często narracja wokół tematu. Wówczas idziemy za głosem tych, którym ufamy. Potwierdza to fakt, że inne preferencje widać wśród wyborcówi opozycji – podkreśla Agnieszka Wincewicz-Price z Polskiego Instytutu Ekonomicznego i dodaje, że w tym przypadku narracja jest trudna, bo to problem wielowymiarowy.