Według oficjalnych danych w ubiegły poniedziałek do wybrzeży Wielkiej Brytanii dotarło na 14 łodziach 430 osób. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odmawia podania całkowitej liczby migrantów, którzy trafiają na wyspy tą trasą. „The Times of London” informuje jednak, że w tym roku było to już 8,5 tys. Oznacza to, że przez niecałe siedem miesięcy kanał La Manche łącznie przepłynęło więcej uchodźców niż w całym 2020 r.