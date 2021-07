Teraz tylko 100 tys. ukłuć tygodniowo to pierwsze dawki. Punkty na razie mają zaję- cie przede wszystkim dzięki Polakom, którzy muszą zgłosić się po drugi zastrzyk. Takich osób jest ok. 2,9 mln. Przy obecnym tempie szczepień wystarczy kilkanaście dni, by całej tej grupie po- dać preparat. Naturalny zasób osób przekonanych do szczepień wyczerpał się - przyznaje Michał Dwor- czyk, szef KPRM.

Reklama

Niedzielski ostrzega przed wzrostem zachorowań

Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski przestrzega, że w nadchodzących tygodniach trzeba się spodziewać wzrostu zachorowań, a zakaże- nia dominują wśród nie- zaszczepionych i młodych (21–40 lat).

CZYTAJ WIĘCEJ W PONIEDZIAŁKOWYM WYDANIU DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ>>>