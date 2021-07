Morawiecki podkreślił, że właśnie do takich miejsc można przyciągać inwestorów. Zrozumieliśmy to bardzo szybko. Dlatego jednym z priorytetów naszych rządów było uzupełnienie, a właściwie rozbudowa dróg autostradowych, dróg szybkiego ruchu, które by docierały do miast powiatowych - podkreślił.

To, zdaniem premiera, coraz lepiej udaje się realizować. Jednak w ocenie szefa rządu "żeby naprawdę powiększyć szansę rozwoju powiatu garwolińskiego trzeba tych mniejszych dróg". Mówiąc o pieniądzach przeznaczanych dziś na drogi powiatowe i gminne, wskazywał, że pochodzą one z budżetu państwa i nie są to środki unijne. Z tego, jak dodał, można być dumnym.

Premier podkreślił, że również za środki unijne "jesteśmy wdzięczni", a wynegocjowane 770 mld zł "też będą służyły w ramach Polskiego Ładu na rozwój waszych gmin, powiatów". Ten rozwój, jak wskazał, powinien służyć mieszkańcom.

Wspólnym mianownikiem tego wszystkiego, całego Polskiego Ładu, jest to, aby Polacy mogli zarabiać więcej, także w Garwolinie, także w miejscowościach całego powiatu garwolińskiego - powiedział Morawiecki.

Inwestycje

Mówiąc o krokach w tym celu, wspomniał naprawę finansów publicznych, inwestycje w drogi, inwestycje kanalizacyjne i przyciąganie inwestorów. Na końcu tej drogi, który już widać coraz bardziej, są możliwości jeszcze większe w zakresie wzrostu wynagrodzeń, ale też budowy placówek kultury - zaznaczył szef rządu.

Takie placówki, jak planowane na terenie powiatu Regionalne Centrum Historyczne, jego zdaniem "nie tylko podtrzymują polską tożsamość, ale także upiększają nasze regiony, przyciągają turystów".