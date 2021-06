Partycypacja w Pracowniczych Planach Kapitałowych i Pracowniczych Programach Emerytalnych wnosi 32,6 proc., a liczba osób oszczędzających na emeryturę wspólnie z pracodawcą i państwem to 2,9 mln osób.

Na koniec maja 268 tys. firm oferowało programy emerytalne, a średnia stopa zwrotu z funduszy inwestycyjnych PPK wyniosła ponad 18 proc. - powiedział na konferencji prasowej prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to system gromadzenia oszczędności emerytalnych, który współtworzony jest przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia. Z kolei pracodawca dopłaca składkę od 1,5 proc. do 4 proc. wynagrodzenia. Maksymalna wpłata na PPK w przypadku jednego pracownika może wynosić 8 proc.