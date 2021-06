Podczas briefingu rzecznik resortu zdrowia mówił o konferencji dotyczącej zniesienia kolejnych obostrzeń, tym razem będzie ona dotyczyła okresu wakacji.

W tej chwili w Polsce te obostrzenia są naprawdę w dość duży sposób poluzowane i to, czego możemy oczekiwać na wakacje, to oczywiście nie będą jakieś superpoluzowania, ponieważ my, w Polsce mamy już znacząco poluzowane kwestie obostrzeń, ale na pewno jeszcze w tym tygodniu premier z ministrem zdrowia będą komunikować w tym zakresie - poinformował.

Zakaz zgromadzeń

Pytany o zakaz zgromadzeń, Andrusiewicz powiedział, że są one dopuszczalne, ale musi być to zgromadzenie zorganizowane.

Czym się różni zgromadzenie zorganizowane od zgromadzenia spontanicznego? Ano tym, że nie ma osoby odpowiedzialnej za takie zgromadzenie, a to jest rzecz istotna w epidemii, a podkreślam, że jeszcze stan epidemii mamy w Polsce i jeżeli organizujemy zgromadzenia, to my jako Ministerstwo Zdrowia na chwilę obecną chcielibyśmy, żeby był organizator odpowiedzialny za takowe zgromadzenia, stąd na razie tego poluzowania nie ma, ale zapewne będzie - dodał.