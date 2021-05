Duda o Polskim Ładzie

Prezydent pytany o propozycje, które znalazły się w przedstawionym przez premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego programie Polski Ład stwierdził, że wiele z nich znalazły się w jego "Planie Dudy", czyli propozycjach przedstawionych w kampanii prezydenckiej w 2020 r.

Plan Dudy właściwie zawiera się w Polskim Ładzie - zauważył prezydent. Wśród zbieżnych propozycji z "Planu Dudy" i Polskiego Ładu wymienił impuls inwestycyjny, tworzenie nowych miejsc pracy, propozycje dla młodych ludzi i rozwój infrastruktury.

Prezydent pozytywnie odnosił się do propozycji mieszkaniowych, w tym dotyczących finansowania przez państwo wkładu własnego. Przypomniał także o zapowiedzi podwyższenia kwoty wolnej od podatku oraz wprowadzenia nieopodatkowanej emerytury do 2500 zł. To są wszystko bardzo ciekawe propozycje, które w sposób naturalny pokazują perspektywę podnoszenia jakości życia - ocenił Duda.

Pytany o to, że zapowiedział podwyższenie kwoty wolnej od podatku już w kampanii wyborczej w 2015 r., odparł, że większość elementów z jego propozycji zostało zrealizowanych, a podniesienie kwoty wolnej będzie można zrealizować w obecnej, drugiej kadencji. Prezydent podkreślił, że większość jego zobowiązań wyborczych została zrealizowana.

Dopytywany o wątpliwości przedsiębiorców dotyczących propozycji z Polskiego Ładu odparł, że konsumenci będą mieli więcej środków na korzystanie z usług przedsiębiorców. Jeżeli będzie kolejny impuls rozwojowy, jeżeli rodziny otrzymają więcej środków finansowych, to będą więcej wydawały - zaznaczył Duda.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie II progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), emerytura bez podatku do 2500 zł, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania z wkładem własnym gwarantowanym przez państwo i dom do 70 mkw. bez formalności.