"Polski Ład jest korzystny lub neutralny dla 90 proc. podatników. Na emeryturze bez podatku zyska aż 91 proc. emerytów i rencistów. 18 mln Polaków zyskuje na zmianie. System jest tak skonstruowany, że każdy kto zarabia na umowie o pracę do 10 000 zł, nie straci" - wskazano.

Reklama

"Polski Ład" kontra Balcerowicz

Do wpisu odniósł się b. minister finansów Leszek Balcerowicz. Jego zdaniem, tylko rozwój gospodarczy wyprowadzi kraj z biedy. "Jego główne siły: 1. Przedsiębiorczość i związane z nią inwestycje, innowacje i miejsca pracy; 2. Ludziom opłaca się pracować; 3. I przechodzić od mniej do bardziej produktywnych zajęć; 4. Stabilne finanse i banki. PiS osłabia to wszystko" - napisał Balcerowicz na Twitterze.

W odpowiedzi na wpis Balcerowicza zaznaczono, że polska gospodarka ma szansę poradzić sobie z kryzysem najlepiej spośród wszystkich gospodarek w Unii Europejskiej. "Komisja Europejska prognozuje, że w 2021 r. polskie PKB wzrośnie o 4 proc, a w 2022 r. o 5,4 proc." - wskazano.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii COVID-19. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie II progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), emerytura bez podatku do 2500 zł; inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania z wkładem własnym gwarantowanym przez państwo i dom do 70 m kw. bez formalności.