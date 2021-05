"Dla tych, którzy nie oglądali i nie mają czasu czytać wszystkich założeń - krótkie podsumowanie, jak działa #PolskiŁad! Udanego weekendu!" - napisał na Facebooku premier i zilustrował to memem.

Czym jest polski ład?

W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja programowa, na której prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki zaprezentowali Polski Ład, czyli program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy, a którego fundamenty to m.in.: 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

PiS od przyszłego tygodnia planuje też dziesięć wyjazdowych debat, na których eksperci mają poruszać poszczególne elementy programu. Pierwsza planowana jest w Chełmie pod koniec przyszłego tygodnia. Dodatkowo planowany jest, już od poniedziałku objazd premiera Mateusza Morawieckiego po kraju, podczas którego będzie przedstawiał założenia Polskiego Ładu.