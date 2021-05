W sobotę odbywa się konwencja programowa, na której zostanie zaprezentowany Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program na okres pocovidowy. Fogiel w radiu ZET podkreślił, że "Polski Ład" to projekt polityczny, który firmują partie tworzące Zjednoczoną Prawicę. Jakie są główne założenia programu?

Zdrowie - pierwszy filar

Przed nami wielkie wyzwanie, walka o dobrą przyszłość dla Polski. Ta walka rozpoczyna się od sprawnej i dostępnej dla wszystkich służby zdrowia - powiedział Jakub Banaszek.

Wszystko wskazuje na to, że kończy się pandemia. Oczywiście nie możemy być tego pewni, ale wierzymy w siłę polskiego państwa, w jego sprawność i dlatego przedstawiamy Polski Ład - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Polska dotąd rozwijała się gospodarczo w dobrym tempie, także społecznie, osiągnięć w różnych dziedzinach było bardzo wiele. Polityka społeczna to znak firmowy PiS. Ale teraz Polacy są głęboko przekonani, że należy im się takie życie jak na zachodzie - tłumaczył prezes PiS powstanie Polskiego Ładu.

Te 770 miliardów złotych, to jest naprawdę szansa, żeby polskie aspiracje były załatwione w ciągu tego dziesięciolecia - powiedział.

Polski Ład jest oparty o polskie wartości. Polska oparta o tradycję, o solidarność, sprawiedliwa, równych szans. Ma on zrealizować polskie aspiracje, a może nawet jeszcze coś więcej - polskie marzenia - dodał Kaczyński.

Na służbę zdrowia pieniędzy jest zawsze za mało. W ciągu ostatnich lat wydatki zostały znacząco zwiększone, ale to ciągle za mało. Chcemy już w 2026 roku osiągnąć 6 proc. PKB., zaś w 2027 osiągnąć 7 proc. PKB - mówił prezes PiS.

Musimy kształcić coraz więcej lekarzy, dotyczy to również pielęgniarek, ale i innych pracowników służby zdrowia. Przeprowadzimy wielkie procesy inwestycyjne i procesy naprawy, i będziemy mieć do tego wszelkie instrumenty - powiedział prezes.

Pojawią się nowe instytucje, które będą przeprowadzać modernizację, badania, które mają także porządkować sprawy w szpitalach i restrukturyzować - Fundusz Modernizacji Szpitali oraz Agencja Rozwoju Szpitali - zapowiedział.

W każdym powiecie będą 24-godzinne dyżury, które będą udzielały pierwszej pomocy. Będzie reorganizacja w służby zdrowia tak, aby działała w nagłych wypadkach na trzech poziomach: teleporada, wizyta u lekarza oraz odpowiedni odział w szpitalu - mówił.

Stworzymy mechanizm koordynacji leczenia najcięższych chorób. Sieć onkologiczna, której pilotaż już ruszył, sieć kardiologiczna. Chodzi o to, aby leczyć w sposób skoordynowany, sprawny, żeby była pełna wiedza o tym, co się dzieje - powiedział Kaczyński.

Kwota wolna od podatku

Polska ma niskie bezrobocie - to jeden z naszych wielkich sukcesów. Ale nasze przedsięwzięcia w ramach #PolskiŁad dadzą co najmniej, w pierwszym rzucie, 500 tys. miejsc pracy - mówił prezes.

jednej strony likwidujemy szkodliwy, niesprawiedliwy i degresywny system podatkowy, a z drugiej strony podnosimy kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł. Czyli 65 proc. emerytur, a także najniższa płaca będzie bez podatku - zapowiedział Jarosław Kaczyński.

Kolejny mechanizm obniżenia podatków to podwyższenie drugiej stawki podatkowej. W tej chwili jest to 85 tys. zł rocznie, a będzie 120 tys. Jest to pierwsza podwyżka od 12 lat. Nie zapominamy również o tych lepiej zarabiających - powiedział.

Będziemy dążyć do tego, żeby zostały zniesione umowy śmieciowe. Chcemy, aby w krótkim czasie powstał jeden mechanizm, jeden model kontraktu pracy - powiedział Kaczyński.

Mieszkanie bez wkładu

Ilość wybudowanych mieszkań znacząco rośnie, ale to zdecydowanie za mało. Będzie możliwość uzyskania gwarancji bankowej na 100 tys. zł - to naprawdę duży krok do przodu - mówił.

Sprawa ważna dla miast i małych ośrodków miejskich i wsiach dot. możliwości budowy bez pozwolenia, bez księgi, bez kierownika budowy, tylko na zawiadomienie domków do 70 m kw. z płaskim dachem - tłumaczył prezes.

Rozwój wsi

Kiedyś powiedziałem, że jestem dumny z tego, że Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje polską wieś i powtarzam te słowa dzisiaj. Tak, jestem z tego dumny. PiS reprezentuje polską wieś i wielką część polskich miast - mówił.

My polską wieś szanujemy i wiemy, że osiągnięcie równości, jeżeli chodzi o poziom życia i szans, to jeszcze cel nieosiągnięty, ale to jest nasz cel. Mówiliśmy o tym wielokrotnie i będziemy iść w tym kierunku - dodał.

Na pierwszym planie do rozwoju wsi będzie postawiona ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym. Nowa definicja, załatwienie różnych spraw spadkowych i możliwość przekazania gospodarstwa bez zrzekania się go - powiedział Kaczyński.

Innym przedsięwzięciem będzie zwrot za akcyzę od 1 ha będzie o 10 proc. podwyższony. Uprościmy w radykalny sposób wszelkiego rodzaju procedury i biurokrację związaną z prowadzeniem produkcji rolnej - dodał.

Każdy urząd gminny, który będzie chciał się scyfryzować, będzie scyfryzowany. I to bardzo ułatwi wykonywanie tych zadań, które wiążą się z prowadzeniem gospodarki rolnej - mówił prezes.

Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek

Innymi inwestycjami będą inwestycje typu kulturalnego. 4000 świetlic, boiska, 100 basenów i 300 boisk w tych gminach, gdzie ich dotąd nie ma. Cały plan dotyczący terenów wiejskich to 3600 boisk, które będą poddane renowacji - dodał.

Chcemy umacniać naszą tożsamość i polską kulturę. Powstanie ustawa, która będzie zapewniała status artysty zawodowego - powiedział.

W szkołach średnich wprowadzimy naukę historii dwoma nurtami tzn., historię powszechną i historię Polski. Dla każdego z tych nurtów będzie przeznaczone 2-3, może więcej godzin w ciągu tygodnia zajęć. Będzie to ogromna zmiana - powiedział.

Polska musi być krajem głęboko osadzonym w naszej tradycji, krajem dumnym, który idzie do przodu. Warto być Polakiem i warto spełniać polskie aspiracje i dlatego mamy Polski Ład - nową, wielką ofensywę dla Polski - powiedział.

Morawiecki o pięciu filarach Polskiego Ładu

Jest ostrożna nadzieja i nadzieja rośnie na powrót na normalności - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Inwestycje

Świat po COVID-19 wygląda jak przewrócony do góry nogami. Polska coraz lepiej odnajduje się w globalnym świecie pełnym wyzwań. W marcu pobito rekord w eksporcie. Polska ma najniższe bezrobocie w UE - powiedział premier.

Dziś po 300 latach, kiedy to inni decydowali o naszym losie, to my możemy zdecydować o drodze, którą wybierzemy. Polski Ład jest propozycją nowych rozwiązań, bardziej sprawiedliwych, a jednocześnie takich, które przyniosą impuls rozwoju - dodał.

Pięć podstawowych filarów - służba zdrowia, oprzemy się na nowych źródłach finansowania, ze składki liniowej; filar II - to bardziej sprawiedliwy system podatkowy, 18 mln ludzi skorzysta na tym systemie - powiedział Morawiecki. Filar III - to emerytura do 2500 zł bez podatku, lepsze życie dla naszych seniorów - dodał. Punkt czwarty, to tematyka mieszkaniowa; punkt piąty, to wielki program inwestycyjny - mówił.

Nasze podstawowe zobowiązanie to w ciągu 6 lat podnieść wydatki na zdrowie Polaków do poziomu 7 proc. PKB Polski, a już w ciągu 2 lat osiągnąć pułap 6 proc.- mówił premier.

Zniesiemy limity przyjęć do lekarzy-specjalistów. Po to żeby skrócić kolejki, to będzie jeden z podstawowych celów - powiedział Morawiecki.

Drugi fundament Polskiego Ładu, to sprawiedliwy system podatkowy, który powoduje, że chce się pracować jak największej liczbie ludzi - powiedział.

Osiągnęliśmy najwyższy pułap zatrudnienia - dodał.

Na 37 krajów OECD polski wzrost płac na poziomie 32 proc. był najwyższy wśród wszystkich tych krajów. Ludzie muszą więcej zarabiać - stwierdził.

Dziś idziemy dalej z tą rewolucją podatkową, pozytywną rewolucją - powiedział.

Wdrażamy rozwiązanie, które postawi nas powyżej niektórych bogatych krajów Zachód. Kwota wolna od podatku wzrośnie do 30 tys. zł, ta kwota będzie wyższa niż we Francji, w Hiszpanii, czy we Włoszech. To rewolucja dla 18 mln Polaków - powiedział.

To spowoduje, że dla osoby, która zarabia na poziomie wynagrodzenia minimalnego, 1650 zł netto zostanie w portfelu - zapowiedział.

Osoby, które zarabiają na poziomie średniej krajowej będą beneficjentami zmiany systemu, w kierunku systemu prawdziwie progresywnego - dodał.

Drugi element to wzmocnienie budowy klasy średniej - mówił premier.

Podniesiemy próg podatkowy z 85 tys. do 120 tys. zł. Próg nie był zmieniany od 12 lat - powiedział.

To jest program budowy klasy średniej dla wszystkich, a nie dla nielicznych - ocenił.

Premier: Rodzina jest w sercu naszego programu

Zdecydowaliśmy się, aby wesprzeć rodziców w pierwszych trzech latach po narodzinach dziecka. Wprowadzimy rodzinny kapitał opiekuńczy - 12 tys. zł do wykorzystania między 12. a 36. miesiącem życia dziecka - mówił premier.

Emerytura bez podatku do 2500 zł. To oznacza, że dla dwóch-trzecich wszystkich emerytów w kieszeni będzie można pozostawić 2000 tys. zł netto rocznie. To choć trochę poprawi ich los - mówił.

Chcemy żeby emeryci, którzy czują się na siłach, mogli pracować bez podatku, jeżeli nie będą pobierać emerytury. Będą mogli budować kapitał emerytalny - dodał.

Punkt czwarty, to program mieszkaniowy. To bolączka wszystkich rządów III RP. Pięciolatka PiS to prawie milion mieszkań oddanych do użytku. To za mało. Program Mieszkanie plus, który zaproponowaliśmy w pierwszej odsłonie nie wyszedł tak jak chcieliśmy - ocenił premier.

Własne cztery kąty to nie może być luksus, zdecydowaliśmy na rewolucję wolnościową i godnościową - dodał.

Chcemy żeby można było bez zezwolenia, tylko na złożone zgłoszenie można było budować domy do 70 m2. Warunki muszą być do tego w miejscowym planie zagospodarowania. Przepisy mają być gotowe w ciągu najbliższych miesięcy - powiedział.