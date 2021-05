W samo południe. PRZEGLĄD PRASY na Dziennik.pl

"Dziennik Gazeta Prawna" Miller: Mamy początek serialu "Przychodzi Czarzasty do Dworczyka" [#RigamontiRazy2]

Jeśliby się okazało, że za jakiś czas ludzie powiązani z Czarzastym trafią do mediów publicznych, to będziemy znali odpowiedź na pytanie, co jeszcze załatwiono przy okazji rozmów z PiS-em o Krajowym Planie Odbudowy - mówi w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" Leszek Miller.

Kogo pan teraz reprezentuje w Brukseli?

Moich wyborców oraz grupę polityczną Socjaliści i Demokraci.

Czyli też elektorat SLD.

Oczywiście też, niemniej SLD został zlikwidowany i powstała Nowa Lewica, ale oni tu mają oddzielną delegację pod przewodnictwem Roberta Biedronia. W składzie są Bogusław Liberadzki, Marek Balt i Łukasz Kohut.

Do marca pan się z nimi identyfikował.

Od dawna mówiłem, że Sojusz Lewicy Demokratycznej jest moją ostatnią partią i jeżeli zostanie przeprowadzona jej likwidacja, to będę bezpartyjny.

"Gazeta Wyborcza" Grozi nam paczkomatoza

Nadciąga lawina paczkomatów, bądź – jak kto woli – automatów do odbioru paczek. Jesienią pojawią się ich tysiące. W ciągu najbliższych kilku lat będzie ich na naszych ulicach nawet 50 tys. Można je stawiać, jak się chce i gdzie się chce.

Gazeta zwraca uwagę, że InPost ma w kraju ponad 11 tys. paczkomatów, z czego ponad 2 tys. jest w gminach wiejskich. Około 220 automatów - jak czytamy - ma w Polsce duńska firmy SwipBox. Jak wyjaśniono, są to maszyny umieszczane wewnątrz budynków. Są one zlokalizowane głównie w sklepach Biedronka oraz Carrefour.

"Puls Biznesu" Farmacja przeciwna mobilizacji

Przedsiębiorcy boją się, że ustawa MON zmusi ich do nierentownej produkcji, której kosztów państwo nie zwróci. Na niedobór funduszy narzeka też resort zdrowia.

Gazeta wskazuje, że chodzi o projekt Ministerstwa Obrony Narodowej, który ma być podstawą nowego planu mobilizacji gospodarki (PMG) - dzięki niemu firmy mają utrzymywać potencjał niezbędny na czas wojny czy pandemii.

Projekt - jak pisze "PB" - budzi sporo zastrzeżeń. Niemal wszyscy przedsiębiorcy i wielu urzędników rządowych zwracają uwagę na zbyt niskie dotacje na pokrycie kosztów realizacji zadań na potrzeby państwa. Cześć z nich może być nierentowna, a dofinansowanie nie pokryje strat - podkreśla gazeta.

"Rzeczpospolita" Prezes Gaz-System: Mamy w planie 30 dużych projektów

W perspektywie 2023 r. priorytetem jest dokończenie strategicznych projektów dywersyfikacyjnych, zakładających budowę nowych lub rozbudowę istniejących punktów wejścia gazu do Polski - mówi prezes Gaz-System Tomasz Stępień.

Prezes Gaz-System w rozmowie z "Rz" był pytany, czy zgadza się z opinią, że Baltic Pipe zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Stępień podkreślił, że Gaz-System jest krajowym operatorem przesyłowym, który od kilku lat konsekwentnie realizuje rządową strategię dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski.

Ta strategia to wielki program inwestycyjny, którego jednym z filarów jest projekt Baltic Pipe. Jego realizacja oznacza dla naszego kraju, że wkrótce powstanie nowy alternatywny względem gazociągu jamalskiego korytarz, dzięki któremu będzie możliwy przesył do Polski nawet 10 mld m sześc. norweskiego gazu rocznie - wskazał Stępień.

"Gazeta Giełdy Parkiet" Frankowe ugody PKO BP mogą stanąć pod znakiem zapytania

Rezygnacja prezesa Zbigniewa Jagiełły i ostatnie uchwały Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mogą wpłynąć na decyzje banku dotyczące porozumień z klientami.

PKO BP, mający prawie 21 mld zł hipotek frankowych, jest jedynym dużym bankiem zaangażowanym w te kredyty, który ma zgodę akcjonariuszy na start powszechnego programu ugód z frankowiczami. Na ile ostatnie wydarzenia są zagrożeniem dla uruchomienia porozumień?

Akcjonariusze PKO BP przytłaczającą większością głosów wyrazili zgodę na ugody podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 23 kwietnia. Wskutek tego bank w sprawozdaniu za 2020 r. odnotował wpływ na kapitały własne rzędu 6,7 mld zł. Później jednak, 29 kwietnia, 7 maja i 11 maja, pojawiły się odpowiednio orzeczenia TSUE, siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego i decyzja pełnego składu Izby Cywilnej SN. Wszystkie trzy w ocenie ekspertów okazały się lekko pozytywne dla banków (szczególnie decyzja Izby Cywilnej o odroczeniu wydania uchwały bez wskazania nowego terminu i o złożeniu wniosku do pięciu instytucji o przedstawienie ich opinii)

