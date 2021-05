"Dziennik Gazeta Prawna"

KPO ruszy przed Brukselą. Rząd rozważa promesy na inwestycje

Rząd rozważa promesy finansowe dla inwestycji publicznych, które będą ujęte w Krajowym Planie Odbudowy. KPO i Nowy Ład mają być głównymi narzędziami do budowania poparcia społecznego i zwiększenia szans na grę o trzecią kadencję po wyborach w 2023 r.

W tym roku do Polski spłynie 13 proc. funduszy unijnych przewidzianych w KPO. Mowa o 4–5 mld euro. Rzecz w tym, że w optymistycznym wariancie stanie się to dopiero na jesieni lub później. Rząd, jak ustalił DGP, chciałby wcześniej uruchomić finansowanie inwestycji publicznych. Jeden z możliwych wariantów to państwowe promesy.

– Pieniądze na KPO będą pozyskiwane na rynkach przez Komisję Europejską. Zanim one wpłyną, państwa powinny już zacząć realizować projekty, by się wyrobić do sierpnia 2026 r., gdy trzeba będzie je rozliczyć – mówi nasze źródło w rządzie.

Promesy mają być elementem rozruszania gospodarki – bez czekania na unijne pieniądze, które mogą dotrzeć z opóźnieniem. To będzie także dobra okazja do ofensywy wizerunkowej rządu, liczącego na popandemiczne odbicie w sondażach. Niewykluczone, że będziemy świadkami powtórki z akcji wręczania symbolicznych czeków lokalnym włodarzom (chodziło o obietnicę wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). W trakcie kampanii wyborczej przekazywali samorządowcom je premier i inni prominentni politycy PiS.

"Rzeczpospolita"

Emerytura stażowa: Krótka praca, mały zysk

Pomysł emerytury stażowej może się okazać niekorzystny dla samych emerytów, dla finansów publicznych i dla rynku pracy – ostrzegają ekonomiści i politycy.

To może być bardzo niekorzystne rozwiązanie praktycznie dla wszystkich – ostrzega Sławomir Dudek, główny ekonomista Fundacji FOR.

To, jakie dokładnie efekty przyniesienie emerytura stażowa, zależy od szczegółów, a te poznamy 25 maja. Na ten dzień, jak informuje nas Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność, związek planuje konferencję, na której przedstawi obywatelski projekt ustawy o emeryturach stażowych. Później rozpocznie się zbieranie pod nim podpisów.

Wedle wstępnych założeń emerytura stażowa umożliwiałaby przejście w stan spoczynku po 35 latach składkowych dla kobiet i 40 dla mężczyzn. Drugi warunek to uzbieranie takiego kapitału emerytalnego, który starczyłby na minimalne świadczenie (to 1250 zł brutto).

"Gazeta Wyborcza"

Horrendalne ceny warzyw tej wiosny. "Ludzie jeszcze się nie zorientowali, jak to wszystko podrożało"

Jest drogo. Jeszcze w pierwszym kwartale tego roku wcale nie zanosiło się na warzywną drożyznę. Przeciwnie, wiele warzyw w styczniu, lutym i marcu tego roku było tańszych niż odpowiednio w tych miesiącach w 2020. Przełomem okazał się kwiecień.

W kwietniu ceny większości warzyw poszybowały i to, co jeszcze w marcu było tańsze niż rok temu, w kwietniu było już znacznie droższe.

Na przykład kapusta, która w marcu w hurcie kosztowała ledwie 79 proc. tego co rok wcześniej. W kwietniu trzeba było za nią zapłacić o 15 proc. więcej niż w kwietniu 2020. Podobnie cebula, marchew, pietruszka - w kwietniu były droższe o kilkanaście procent niż rok wcześniej. Ogórki skoczyły o 33 proc., pomidory - o 7 proc., papryka - o 22. Tylko buraki nadal są tańsze niż rok temu (98 proc. ceny z kwietnia 2020 r.).

"Parkiet"

Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP: To przejściowy rok, dywidenda wróci w przyszłym

Do końca maja ma powstać rozwiązanie, które pozwoli frankowiczom na wniosek o ugodę - mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

Akcjonariusze PKO BP dali zarządowi zielone światło do zawierania ugód z frankowiczami. Linia orzecznicza nie jest jednak w pełni ukształtowana. Będziecie czekać z uruchomieniem ugód i określeniem ich warunków na jej wykrystalizowanie?

Zakładamy, że ścieżka orzecznicza będzie się kształtowała mniej więcej w granicach mieszących się w warunkach ugód zaproponowanych przez przewodniczącego KNF. Na pytanie, czy w razie unieważnienia umowy bankom należy się opłata za udzielenie kapitału, odpowiadam, że tak, ale nie może być wyższa niż korzystanie z kapitału w złotowym kredycie mieszkaniowym. A to właśnie jedno z głównych założeń ugód według pomysłu KNF. Nie wiem, czy sądy zmienią linię orzeczniczą. Chcemy realizować program ugód z klientami.

