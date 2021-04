Sprawą sporną było, czy nie będą musieli zapłacić podatku dochodowego od umorzonych kwot.

Z dokumentu wynika, że nie. Ponadto na dochody podatkowe wpływać będzie planowane zwolnienie od podatków (PIT, CIT) umorzenia subwencji z PFR - można wyczytać w APK. Z 61 mld zł udzielonej pomocy umorzone ma być około 40 mld zł. Orientacyjnie minimalny podatek od tej sumy to ponad 3 mld zł, maksymalny nawet 7 mld zł.

Rząd przyjął dokument

Rząd opisał to rozwiązanie w przyjętej w piątek Aktualizacji Planu Konwergencji. To dokument w którym rządy państw UE raportują Brukseli zapowiadane działania i scenariusze w finansach publicznych na kolejne lata w tym to, na ile będą trzymać się kryteriów deficytu i długu.

- Ok. 3 tys. firm będzie podlegać analizie lub kontroli z powodu podejrzeń nieuczciwości. Część z nich zostanie lub została wezwana do zwrotu pieniędzy. Nie jest to bardzo duża liczba - mówił niedawno w rozmowie z DGP Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Przed rokiem Polski Fundusz Rozwoju wypłacił niemal 350 tys. firm 61 mld zł subwencji z Tarczy Finansowej 1.0.

Na pytanie, czy cała ta kwota może zostać umorzona, Marczuk odpowiedział: Nie. Szacujemy, że będzie to ok. 40 mld, a ok. 20 mld będzie do zwrotu. Mówiliśmy od samego początku, że około 30–35 proc. udzielonego wsparcia to pieniądze do oddania. Przy czym pamiętajmy, że firmy zwracają te kwoty w wysokości nominalnej, bez odsetek, w równych ratach przez 24 miesiące.