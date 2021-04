Czip jest w końcowej fazie badań. Umieszczony jest w zielonym żelu, który wstrzykuje się pod skórę. Specjalny sensor bada w nim stale krew i wykrywa zakażenie, o ile do takiego dojdzie.

Reklama

Czip nie do śledzenia?

- Umieszczasz (czip) pod skórą, on śledzi reakcje chemiczne w organizmie, a sygnał informuje, czy będziesz miał jutro symptomy - tłumaczył w telewizji CBS lekarz Matt Hepburn, który stoi na czele zespołu Agencji ds. Zaawansowanych Projektów Badawczych (DARPA).

Przedstawiciele Pentagonu zaprzeczają, by czip miał służyć do czegoś więcej i pozwalał śledzić osoby, które go będą posiadały.

Czip pomoże w walce z wirusem?

Najczęstszymi objawami infekcji SARS-CoV-2 są kaszel, gorączka oraz utrata węchu i smaku. W takim przypadku powinno się przeprowadzić test oraz izolować. Jednak nawet jedna trzecia zakażonych nie wykazuje żadnych objawów choroby. Innowacja naukowców z Pentagonu może więc pomóc przy nieświadomym rozprzestrzenianiu wirusa.

Rozmowę z doktorem Hepburnem przeprowadzono na lotniskowcu Theodore Roosevelt, gdzie w ubiegłym roku blisko 1,3 tys. członków załogi zakaziło się wirusem.

Zespół Hepburna stworzył także specjalny filtr, który umieszcza się w maszynie do dializy i który usuwa wirusa z krwi. Amerykańska Agencji Żywności i Leków (FDA) zezwoliła na używanie tego urządzenia. W USA pomaga ono około 300 pacjentom, którzy są w krytycznym stanie.