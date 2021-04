Semeniuk była pytana w TOK FM, czy rząd ma plan powrotu do normalności.

Taki plan jest już od ponad roku. Będzie on wyglądał analogicznie do 2020 roku. W maju rok temu również mieliśmy do czynienia z etapem odmrażania gospodarki, kiedy staraliśmy się sukcesywnie i równolegle otwierać różne gałęzie - powiedziała.

Jeśli sytuacja epidemiczna w kraju się poprawi, to resort pracy i technologii będzie rekomendował "jak najszersze otwarcie gospodarki".

Jesteśmy na to gotowi, protokoły bezpieczeństwa są gotowe i aktualizowane przez moich pracowników na bieżąco - zapewniała wiceminister.

Co z przedłużeniem tzw. tarczy branżowej dla przedsiębiorców objętych lockdownem?

Semeniuk mówiła, że trwają prace nad rozporządzeniem ws. tarczy branżowej.

"Tarcza branżowa" składa się z czterech instrumentów: zwolnienia z ZUS, postojowego, małej dotacji do 5 tysięcy zł oraz dopłat do kosztów pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie lub umowę o pracy.

Semeniuk dodała, że do "tarczy" włączone zostaną nowe branże, np. sklepy z meblami, sklepy ogrodnicze czy budowlane.