Zapewne przed nami kolejny krok do tyłu - powiedziała we wtorek wiceszefowa MRPiT Olga Semeniuk, pytana o ewentualny lockdown. Dodała, że musimy być przygotowani na powstrzymanie dużego efektu mobilności przed świętami wielkanocnymi oraz na same święta.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii pytana w TVP 1 o dalsze ewentualne obostrzenia w związku z pandemią, odpowiedziała: - Sytuacja w kraju społeczno-zdrowotna jest bardzo niepokojąca. Wyniki z ostatniego weekendu są na tyle wysokie, że zapewne przed nami kolejny krok do tyłu. Reklama Jesteśmy na etapie omówienia szczegółów dot. potencjalnie być może kolejnych obostrzeń. Musimy być na to przygotowani - wskazała. Jakie restrykcje w Wielkanoc? Jest KOMENTARZ Dworczyka Zobacz również Jak wyjaśniła, musimy być przygotowani "na powstrzymanie dużego efektu mobilności przed świętami Wielkiej Nocy, jak również na same święta". - Wydaje się, że cały czas jesteśmy w trybie awaryjnym i będziemy tak funkcjonowali do momentu wygaszenia trzeciej fali - dodała. Semeniuk zwróciła uwagę, że na COVID-19 chorują coraz młodsi, coraz więcej osób potrzebuje wspomagania oddechowego, "stąd decyzje, by ten krok do tyłu wykonać". Pytana, czy przedsiębiorcy wytrzymają kolejny lockdown, Semeniuk wskazała, że w tym tygodniu spotyka się z przedstawicielami branży gastronomicznej i eventowej. - Mam spotkania zaplanowane na czwartek, będziemy rozmawiali o dodatkowych rozwiązaniach. Cały ostatni weekend poświęciłam na analizę instrumentów pomocowych ze strony budżetu państwa, które moglibyśmy skierować do tych branż, które są w stałym lockdownie - powiedziała. Tarcza branżowa Przypomniała, że zgodnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego, tarcza branżowa zostanie przedłużona na marzec. Od poniedziałku, wskutek rozwoju trzeciej fali pandemii i przyrostu zakażeń koronawirusem, w województwie mazowieckim wrócił zaostrzony reżim sanitarny. Wcześniej wprowadzono go na Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu. Obostrzenia ponownie objęły m.in. galerie handlowe, hotele, placówki kulturalne i baseny. Mają obowiązywać do 28 marca.