Od poniedziałku do 28 marca w woj. mazowieckim i lubuskim zawieszona jest działalność saun, solariów, łaźni tureckich, salonów odchudzających, kasyn; klubów fitness i siłowni; hoteli (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu); basenów (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej); stoków narciarskich.

Obostrzenia w galeriach

W galeriach handlowych mogą działać m.in. sklepy spożywcze, apteki i drogerie, salony prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne i z artykułami budowlanymi. Nadal mogą być w nich świadczone m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie. Te same ograniczenia obowiązują od soboty, 13 marca na Pomorzu (do 28 marca), a na Warmii i Mazurach przedłużone też do 28 marca.

Zakaz stacjonarnej działalności restauracji utrzymany

W całym kraju do 28 marca obowiązuje zakaz organizacji m.in. wesel, komunii, przyjęć okolicznościowych. Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie online. W województwach, w których mogą być otwarte centra i galeria handlowe, obowiązuje ścisły reżim sanitarny. W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit klientów: 1 osoba na 10 m kw. – w sklepach do 100 m kw.; 1 osoba na 15 m kw. – w sklepach powyżej 100 m kw. Także do 28 marca, w całym kraju obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie.

W województwach, w których mogły swoją działalność wznowić hotele, do 28 marca obowiązuje ścisły reżim sanitarny (do 50 proc. obłożenia miejsc noclegowych); dozwolone jest prowadzenie restauracji, ale tylko w dostarczaniu posiłków dla gości hotelowych do pokoi.