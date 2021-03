W ramach Narodowego Programu Szczepień Polska jest w stanie zwiększyć liczbę osób szczepionych trzykrotnie, a nawet czterokrotnie, do 10 mln osób miesięcznie, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że obecnie program szczepień jest realizowany "w tempie dostosowanym do liczby dawek, która do nas dociera".

Jesteśmy gotowi zwiększyć trzykrotnie, czterokrotnie liczbę szczepionych osób dziennie, tak żeby osiągać bardzo wysokie liczby miesięcznie 10, a nawet ponad 10 mln pacjentów - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej. Łącznie wykonano już ponad 4,3 mln szczepień. Ponad 1,5 mln osób zostało zaszczepionych dwiema dawkami. Do Polski dostarczono dotychczas ponad 5,3 mln dawek szczepionek firm Pfizer-BioNTech, AstraZeneca i Moderna.