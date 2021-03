Szef rządu podczas wizyty w Wadowicach podkreślił, że ostatnie dane epidemiczne są cały czas bardzo niepokojące.

Jesteśmy wraz z panem ministrem zdrowia, z naszymi ekspertami z rady medycznej w stałym kontakcie. Analizujemy również otoczenie wokół nas. Będziemy komunikować zestaw dodatkowych obostrzeń najpóźniej pojutrze (w czwartek - red.) - powiedział premier.

Wokół nas - Niemcy, Czesi, inne kraje wprowadzają nowe obostrzenia i my także najpóźniej w czwartek przedstawimy na kolejne dwa tygodnie pewne nowe obostrzenia właśnie po to, żeby przydusić wirusa raz jeszcze i doczekać do tego momentu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że odporność zbiorowa zwycięża z wirusem - przekazał Morawiecki.

Ograniczenia na Wielkanoc

Szef rządu wskazał, że nowy zestaw obostrzeń obejmie dwa tygodnie. Tydzień poprzedzający Święto Wielkanocne i tydzień po świętach - zapowiedział.

Z punktu widzenia obostrzeń podejmujemy decyzję w oparciu o kilka parametrów jednocześnie. Po pierwsze to jest oczywiście tendencja dotycząca wzrostu zakażeń, czy w ogóle trend w obszarze zakażeń - przekazał premier.

Zaznaczył, że brana jest także pod uwagę liczba osób hospitalizowanych. Kolejna to ta najbardziej tragiczna, najsmutniejsza okoliczność, która wiąże się ze zgonami naszych obywateli. A jeszcze inna to liczba łóżek respiratorowych. Wreszcie bierzemy też pod uwagę to, co dzieje się w krajach nas otaczających - wyliczył.

Jest to wypadkowa tych kilku podstawowych parametrów, które bierzemy pod uwagę. Przede wszystkim po to, żeby móc zapewniać ludziom możliwość leczenia, żeby nie doszło do tego, do czego doszło wiosną zeszłego roku w bogatych krajach Europy Zachodniej: do selekcjonowania pacjentów, do pozostawiania pacjentów w domach pomocy społecznej - podkreślił szef rządu.